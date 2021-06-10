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蘇貞昌說郭台銘要捐疫苗手上沒貨 羅智強嗆：你有嗎

台灣新聞組／台北10日電
鴻海董事長郭台銘（圖）要捐贈500萬劑BNT疫苗，被行政院長蘇貞昌指手上沒貨怎麼捐。（本報資料照片）
鴻海董事長郭台銘（圖）要捐贈500萬劑BNT疫苗，被行政院長蘇貞昌指手上沒貨怎麼捐。（本報資料照片）

行政院長蘇貞昌前天於立法院接受質詢時指出，鴻海創辦人郭台銘手上沒有疫苗，北市議員羅智強昨天在臉書反問，郭台銘手上沒貨，「蘇貞昌你有嗎？」

國民黨立委鄭麗文前天在立法院質詢蘇貞昌，指佛光山跟鴻海創辦人郭台銘想捐疫苗，被外界認為政府卡他們。蘇貞昌則說，郭台銘要捐疫苗，那他必須要有疫苗，並表示，郭台銘手上沒有疫苗。

蘇貞昌昨受訪時表示，疫苗跟口袋裡的錢不一樣，需要確認三大因素，首先要看疫苗的生產原廠有沒有貨，二來看他要不要賣，以及原廠願不願意賣給郭董，必須確認這些情況。

台北市議員羅智強昨天在臉書指出，郭台銘要捐贈500萬劑BNT疫苗，遭質疑被政府卡關，蘇貞昌兩手一攤說「郭台銘手上沒貨」，好似事不關己，漠不關心這番嘴臉，噁不噁心？他反問，郭台銘手上沒貨，「蘇貞昌你有嗎？」

羅智強指出，郭台銘不是疫苗製造廠，政府不放行購買，他手上怎會有貨，郭台銘好心出錢買苗捐給政府救命，蘇貞昌不幫忙就算了，居然還好意思說這種風涼話，到底是什麼心態。

羅智強指出，台灣染疫死亡人數已破300人，染疫致死率超越全球平均，蘇貞昌說已買到2000萬劑疫苗，倒要問問「你手上的貨在哪裡？」先前說會積極協助郭台銘買疫苗，現在又指人家手上沒貨，連卡郭台銘捐疫苗18天，說一套、做一套，騙完神明，再騙人民。

國民黨立委楊瓊瓔昨天質詢時也詢問，政府不斷告訴大家會有多少疫苗到貨，但現在來的量跟當初說的差很多，大家到底什麼時候才能打到疫苗？

蘇貞昌表示，政府去年疫情控制很好時就超前部署訂疫苗，但這就像訂冷凍雞腿，買方訂了廠商說什麼時候到，結果生產方沒生產、配送方沒有送，「那你會罵自己訂貨嗎？」一番「雞腿比疫苗」的言論讓楊瓊瓔聽了表示「無言以對」。

楊瓊瓔追問若國產疫苗解盲失敗怎麼辦？衛福部長陳時中說，若不成功就用國外採買的疫苗施打；蘇貞昌說，若解盲失敗，原來的多元管道就少一個，政府不會強制民眾打國產疫苗。

疫苗 郭台銘 國民黨

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