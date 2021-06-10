新聞評論／蘇貞昌插腰提3條件 衙門卡郭台銘這樣玩

行政院長蘇貞昌（中）9日到立法院備詢時表示，郭台銘想要捐疫苗，也必須手上有才行，並表示疫苗跟口袋裡的錢不一樣，疫苗能不能進來，有三大要求。（記者曾學仁／攝影）

鴻海集團創辦人郭台銘 要購捐輝瑞／BNT疫苗 500萬劑，喧騰了兩個星期，行政院長蘇貞昌8日指郭台銘想要捐，也必須手上有疫苗才行，9日又說疫苗和口袋裡的錢不一樣，疫苗能不能進來有三個條件。蘇揆一番談話，猶如兩周前陳時中的套路，先來八大要求，再來兩大原則，在郭董力拚72小時交件後，一切似又回到原點，讓人恍然大悟，原來蔡政府的衙門就是這樣玩的。

蘇貞昌8日在立院備詢時表示，郭台銘想要捐疫苗，必須手上有疫苗才行，因為現在連國外都缺，如果郭有疫苗，大家都會很高興；隔了一晚，蘇貞昌赴立院備詢前受訪又說，對郭董熱心積極很佩服，願意捐疫苗也很熱心，但是疫苗和口袋裡的錢不一樣，疫苗能不能進來有三個條件，第一，要看原廠有沒有貨；第二，要不要賣；第三，願不願意賣給郭董。蘇貞昌附說還說，疫苗進來，政府都會問原廠，「我們都會幫忙並且查清楚，也歡迎大家一起來努力。」

坦白說，郭台銘並沒有被陳時中八大要求、兩大原則擊退，硬是拚在72小時交出百頁申請文件，由他的夫人帶著一票人赴衛福部遞交；但交件後，案子好像石沉入海，好不容易等到衛福部要審核緊急授權，這500萬劑疫苗似乎露出曙光，但9日又傳出衛福部是針對美國 輝瑞廠生產的BNT疫苗，而不是郭董要買德國原廠疫苗，這個綠燈是為美國捐贈的疫苗而開，郭董的500萬劑恐怕還有得等。

為何預判郭董的500萬劑疫苗還有得等？從9日蘇貞昌提出的三個條件大概就可知其梗概了；蘇揆提出的三個條件，其實就是生意買賣的基本ABC，談不上學問，真正的問題在於他附帶一提說：政府會幫忙查清楚。這裡面出了三個問題，一是從郭董表達購捐疫苗至今已兩星期，從永齡基金會交出百頁文件至今也已八、九天，政府有幫永齡基金會查了什麼？問了什麼，進度在那裡？

第二個問題是，採購疫苗本來就是政府的事，就是因為政府採購不力，才有熱心的企業主、宗教民間團體主動捐輸，主其事的高官們非但毫無愧色，還瞬間主客易位，變成企業主、宗教民間團體得要拜託政府讓他們購捐才行，這有道理嗎？

再者，美國參議員閃電訪台，帶來75萬劑疫苗的好消息，舉國歡騰，但畢竟目前還是一張支票而已，疫苗種類也不清楚，郭董要購捐的疫苗可是美國疫苗的六倍有餘，而且是BNT原廠疫苗，儘管國人望穿秋水，但最不急的竟是政府官員，不是慢條斯理訂原則、提要求，就是手插腰間開條件，難道大官員們不懂這個簡單的數學？

官場水深，常人很難理解，或許蔡政府不計代價護航國產疫苗才是最大癥結所在，兩家疫苗業者還沒二期解盲，總統就親自背書並訂好開打的時間，之後業者更順利拿指揮中心兩千萬劑疫苗的訂單，甚至還沒有解盲就開始大量生產疫苗，昨天就送進物流中心外保存等著上市；這快慢之間，果然是官場的深奧之處。