丁怡銘因防疫打疫苗 藍：發哏圖攻在野屬防疫哪環節？

行政院顧問丁怡銘。(本報資料照片)

台灣新冠肺炎疫苗 嚴重不足，卻傳出行政院顧問丁怡銘疫情 爆發後，5月中即以第二類「中央政府防疫 人員」身分接種疫苗。國民黨立委馬文君今批評，民進黨政府說「同島一命」，顯然是與丁怡銘同島，但丁是一種命，其他人是另一種命。

馬文君質疑。不知道丁怡銘發哏圖攻擊在野、打擊異己，屬於「防疫指揮體系正常運作」哪個環節？民進黨政府花這麼大力氣加持護航國產疫苗，怎麼一個個又把手臂獻給進口貨？

馬文君表示，台北市萬華分局員警在群組轉傳日本外相影片，即便收回訊息，仍因遭檢舉3天內就被依違反傳染病防制法及社維法法辦；反觀丁怡銘當初造謠抹黑皇家牛肉麵，被檢舉到案說明時開車大搖大擺進中正一分局地下停車場，還有分局長「調虎離山」擺脫記者，分局受理到移送拖54天，到地檢署又石沈大海。

馬文君說，「無薪假」已突破5000人，服務業與去年三、四月疫情最嚴重時期相比還下降三成六，疫情看不到盡頭，無薪假浪潮只是開始；反觀丁怡銘不需擔心失業，出包有行政院長蘇貞昌道歉，鬧事有民進黨緩頰，40多歲還被當年輕人要多給機會，現在轉進幕後還變本加厲「憑臉」進出行政院。

馬文君批評，如今國內陷入疫苗荒，第一類醫療人員都尚未接種完成，第二類「中央地方政府防疫人員，包括重要官員」卻搶著打，一路走來都有特殊待遇的丁怡銘，果然也打過了。