「蘇貞昌愛將」政院顧問丁怡銘 打疫苗爆特權

行政院顧問丁怡銘打疫苗，引爆特權接種爭議。（本報資料照片）

國內疫情 嚴峻，疫苗 供不應求，近來屢爆特權施打疫苗爭議。回鍋擔任行政院有給職顧問的前發言人丁怡銘，在5月中旬已接種新冠肺炎AZ疫苗；由於丁怡銘並未參與第一線防疫 工作，引發是否插隊或特權施打的疑慮，在野黨也提出質疑。

本報系聯合報報導，據了解，丁怡銘是依公費疫苗接種名單中第二類「中央及地方政府防疫人員」資格接種，並非自費施打；施打理由是丁為行政院防疫會議出席人員，與中央指揮體系包括行政院長蘇貞昌、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中等，都必須長時間密切接觸。

國民黨立法院黨團總召費鴻泰質疑，丁怡銘非第一線防疫人員，只是與前線防疫指揮官一起開會，機要顧問是否一定要出席會議都有待討論，更何況疫苗這麼短缺？民眾黨團幹事長蔡壁如表示，很多醫護人員家屬及具有接觸風險的工作者，至今仍無法優先施打疫苗，丁怡銘卻能先打，「這就是特權」。

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，不清楚政院人士誰有接種，中央參與防疫人員屬第二類施打對象，包括維持防疫體系運作的中央及地方政府重要官員，以及衛生單位第一線防疫人員、邊境管制、海巡、空中勤務人員。

台灣疫苗短缺，部分官員與政治人物優先接種疫苗，引發「特權」質疑，民眾苦等疫苗，但被列為優先施打對象的「第二類」官員卻好多。同屬第二類對象的國安會秘書長顧立雄，4月已打疫苗，正副總統蔡英文、賴清德迄今尚未接種，形成同一套規定，有人搶打，有人不急的奇特現象。

根據疫情中心公布的疫苗優先接種順序，第二類接種對象是維持防疫體系運作的中央及地方政府重要官員，近日又傳出行政院顧問丁怡銘已接種疫苗，行政院發言人羅秉成說，內閣團隊成員施打疫苗，都是依據中央流行疫情指揮中心指引與規範，有參與防疫工作會議的閣員，屬於疫苗接種順位中的第二類，但因施打疫苗牽涉個人醫療隱私，他無法證實也不便證實。

消息人士透露，有藍委請人去跟衛福部和醫院要官員打疫苗的相關資料卻要不到，醫院說打疫苗是個資不能外洩，事實上，有很多民眾預約打自費，升三級警戒後就被取消了，政院有人知道丁怡銘也打疫苗，覺得不滿所以爆料。