新聞眼／患寡又患不均 造就特權施打

疫苗接種在4月6日達到高峰後，接種速度不斷在下降。（本報資料照片）

本土疫情 爆發後，行政院機要顧問丁怡銘被爆出已施打新冠疫苗 ，引發爭議。在國人同聲向政府呼喊要求疫苗之際，更凸顯疫苗「既患寡、又患不均」的現實。但這一切問題的根源，還是在於疫苗不夠，如果疫苗足夠，人人都有得打，何須嚴格分類，形成特權搶打？

丁怡銘回鍋政院鬧出不小風波，號稱「蘇貞昌愛將」的他，在疫情爆發不久率先接種，縱使是以第二類接種，已有社會觀感不佳疑慮，連民進黨立委都看不下去。

丁怡銘去年11因牛肉麵店失言風波請辭行政院發言人，未料半年不到，蘇貞昌4月又聘任丁怡銘為行政院有給職顧問，月領11萬元台幣（約3900美元），又惹風波。

政院聘任丁怡銘理由是，蘇揆希望借重丁在政策研究與宣傳的專業領域，盼能提供諮詢意見，協助政策研究與溝通事宜。照此來看，其工作範疇是否第二類施打對象「維持防疫 體系運作的中央重要官員」，各界心中自有一把尺。

再者，指揮中心5月15日起宣布暫停民眾自費接種，意即丁怡銘所打疫苗非自行預約排隊，若要堅稱自己是參與第一線防疫會議，是否所有只要和防疫沾上邊的顧問、幕僚，都能爭取先打？

這波疫情尚未見曙光，政府一方面喊疫苗採購困難，一方面特權插隊打疫苗的事件卻又頻傳，讓苦等疫苗的民眾，對於公平分配疫苗的信賴感早已蕩然無存，也等於把老百姓當傻子。

蔡英文總統昨天說「我們是執政黨，更要做表率」、「輪到你，再去打」，就該善自約束從政人員。但真正的問題，還是在於疫苗不足。若任疫苗繼續短缺，眼見高官特權、插隊，人民只能悲情自問：「何時輪到我？」