陳培哲駁斥在陸兼職 批民進黨執政變加害者

中研院院士陳培哲，駁斥在大陸有兼職。（本報資料照片）

中研院院士陳培哲日前發言批評國產疫苗 ，接連被網友和媒體起底爆料。陳培哲昨說，台灣 經歷言論的壓制，殷海光、黃信介、鄭南榕等前輩經歷多少苦難，才得到言論的自由和安全，前輩努力的成果協助民進黨執政，民進黨忘記前輩是受害者，執政後反而變成加害者，令人感到遺憾和痛心；目前最重要的是解決疫情，而非彼此對立。

據本報系聯合報報導，除了陳培哲引發關注外，總統府參議郭昆文昨在臉書發文「第一第一得第一，侯友宜讚」，被認為暗諷新北確診人數最多，外界抨擊太過冷血，郭昆文昨晚立即刪文並表示道歉。

媒體報導，擔任台大醫學院教授的陳培哲掛名上海摯盟醫藥科技公司的「科技顧問」，有違法兼職之嫌。陳培哲昨說，違法兼職是「捕風捉影」，他只是該公司名義上的「指導」，沒簽約、沒薪水、沒任何責任義務，自然也無違法兼職問題。

陳培哲是台灣研究肝臟的權威，B型肝炎是台灣重要的疾病，他為此經常到世界各地開會交流，開會時也常有藥廠請教討論。陳培哲說，上海摯盟醫藥科技公司是研發生產B型肝炎藥物的公司，跟新冠疫苗毫無關係，該公司的科技長張志軍原本在美國 藥廠工作。

數年前，陳培哲到對岸開會，上海摯盟在會上向他請教，口頭邀他擔任名義科技顧問，「沒有簽約、沒有薪水、也沒有固定責任，此一職務沒有兼職問題；這種口頭詢問是常態，禮貌上也不會拒絕，因此當台灣大學校方詢問此事時，他根本想不起來是哪家公司，上了該公司網頁才發現自己遭掛名科技顧問。

陳培哲表示，上海摯盟在美國、中國大陸都有分公司，各以中文版和英文版寫電子信件澄清此事、並向他道歉。他昨已將電子信件證明拿給台大校方，該公司也會將中文信件放上網站澄清。