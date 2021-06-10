我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠再增28死 本土個案263例 下降趨勢不明顯

分別6年…電視驚見幼女獨闖邊界 母女德州流淚團圓

陳培哲駁斥在陸兼職 批民進黨執政變加害者

台灣新聞組／台北10電
中研院院士陳培哲，駁斥在大陸有兼職。（本報資料照片）
中研院院士陳培哲，駁斥在大陸有兼職。（本報資料照片）

中研院院士陳培哲日前發言批評國產疫苗，接連被網友和媒體起底爆料。陳培哲昨說，台灣經歷言論的壓制，殷海光、黃信介、鄭南榕等前輩經歷多少苦難，才得到言論的自由和安全，前輩努力的成果協助民進黨執政，民進黨忘記前輩是受害者，執政後反而變成加害者，令人感到遺憾和痛心；目前最重要的是解決疫情，而非彼此對立。

據本報系聯合報報導，除了陳培哲引發關注外，總統府參議郭昆文昨在臉書發文「第一第一得第一，侯友宜讚」，被認為暗諷新北確診人數最多，外界抨擊太過冷血，郭昆文昨晚立即刪文並表示道歉。

媒體報導，擔任台大醫學院教授的陳培哲掛名上海摯盟醫藥科技公司的「科技顧問」，有違法兼職之嫌。陳培哲昨說，違法兼職是「捕風捉影」，他只是該公司名義上的「指導」，沒簽約、沒薪水、沒任何責任義務，自然也無違法兼職問題。

陳培哲是台灣研究肝臟的權威，B型肝炎是台灣重要的疾病，他為此經常到世界各地開會交流，開會時也常有藥廠請教討論。陳培哲說，上海摯盟醫藥科技公司是研發生產B型肝炎藥物的公司，跟新冠疫苗毫無關係，該公司的科技長張志軍原本在美國藥廠工作。

數年前，陳培哲到對岸開會，上海摯盟在會上向他請教，口頭邀他擔任名義科技顧問，「沒有簽約、沒有薪水、也沒有固定責任，此一職務沒有兼職問題；這種口頭詢問是常態，禮貌上也不會拒絕，因此當台灣大學校方詢問此事時，他根本想不起來是哪家公司，上了該公司網頁才發現自己遭掛名科技顧問。

陳培哲表示，上海摯盟在美國、中國大陸都有分公司，各以中文版和英文版寫電子信件澄清此事、並向他道歉。他昨已將電子信件證明拿給台大校方，該公司也會將中文信件放上網站澄清。

台灣 美國 疫苗

上一則

查核中心認證：綠營疫苗哏圖是假消息

下一則

江啟臣轟蔡英文：還有臉說「輪到你再去打」

延伸閱讀

從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

吹哨國產疫苗 院士：捍衛醫藥產業 非與政府作對

吹哨國產疫苗 院士：捍衛醫藥產業 非與政府作對
新聞評論／總統手伸那麼長 科學家怎誠實把關

新聞評論／總統手伸那麼長 科學家怎誠實把關
標準英粉也失望 陳培哲對蔡英文開第一槍

標準英粉也失望 陳培哲對蔡英文開第一槍

熱門新聞

美旅客暴增，長榮航空緊急加開赴美班次。（聯合報系資料庫）

來美打疫苗爆量 長榮台北洛城增班 每周三班改天天飛

2021-06-02 18:48
美旅客暴增，長榮航空緊急加開赴美班次。（聯合報系資料庫）

飛美打疫苗 桃機大客滿？ 機場：同時段6班機起飛

2021-06-02 19:42
台灣疫情大爆發，至今已半個多月，累計確診數達7225人。圖為台北市警察、環保局人員臨時被通知接種，讓醫院外出現排隊人潮，也增加感染風險。記者邱德祥／攝影

世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源

2021-06-01 17:17
目前中國各地都能為台灣民眾提供新冠疫苗免費接種服務。圖為上海市嘉定區一處疫苗接種點。 記者林則宏／攝影

從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

2021-06-09 19:36
壹電視公司一名劉姓攝影師昨天上午被人發現猝死在公司廁所。圖為壹電視。(本報系資料照)

台北內湖電視台攝影師猝死馬桶上 檢測結果竟確診新冠

2021-06-08 16:17
本土病例有364例、另有219例校正回歸，總計583例。（圖：指揮中心提供）

台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

2021-06-03 04:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則

每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則
疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國

疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國
汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」

汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」
9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵

9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵
從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

從台灣飛去上海打疫苗 人數增多