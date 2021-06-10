傳「台只向日要少量疫苗」被認定假訊息 副縣長遭函送

網路流傳「為等國產只向日本要少量疫苗」，刑事局查辦假訊息，通知轉傳的國民黨新竹縣副縣長陳見賢、發文的譚姓男子說明。（記者李奕昕／翻攝）

網路流傳「為等國產只向日本 要少量疫苗 」被政府認定是假訊息，要求刑事局查辦；新竹縣刑大通知轉傳的國民黨新竹縣副縣長陳見賢，台北市刑大則傳發文的譚姓男子，兩人均不認為是假訊息，警詢後被依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、社會秩序維護法函送法辦。

陳見賢到案稱，看過內容查證後才轉傳給親友，這是可受公評之事，不是假訊息；譚男則說，看完新聞及政論節目，他認為少要疫苗等國產是事實，才會上網撰文。

陳見賢日前在群組發文稱，「日本外相在國會被問到為何只給台灣 124萬劑，他回說台灣政府沒想要很多，只要6月擋一下就好，7月份開始，台灣自己就會有自己生產的疫苗。台灣這些決策者，為了私人利益發國難財、死人財，必定絕子絕孫」。

此議題連日在網路發酵，「宅神」朱學恒昨在臉書分享日本福島縣自由民主黨參議員佐藤正久的說法，他指台灣製疫苗從7月起有1000萬劑，於是只需要應急的100萬劑的數量，「這就是當初的訊息」。

近期各網站、通訊軟體廣傳，指「日本外相在國會被問到為何只給台灣124萬劑，說台灣政府沒想要很多，只要6月擋一下就好，7月以後就有國產疫苗就足夠」等內容，附上日本外相茂木敏充在國會接受質詢的新聞連結或影片。

外交部、疾管署認定是不實內容，交刑事局查處。刑事局電信偵查大隊第一隊報請士林地檢署指揮，查出該訊息最早是譚姓男子本月7日中午在巴哈姆特網站貼文，被網友大量轉傳，當晚陳見賢透過LINE群組轉傳。

警方通知兩人到案。41歲譚男住新北市汐止區，前天前往台北市刑警大隊接受警詢；陳見賢則是昨天下午赴新竹縣刑大說明，陳見賢前天就說，收到訊息已先請懂日文的朋友幫忙翻譯，並非是他造謠。

台北市萬華警分局交通分隊一名劉姓警員8日凌晨也在分局內部群組轉傳此訊息，事後雖收回，但已被人截圖向立委服務處檢舉；萬華分局為了自清，約詢劉員後依傳染病防治法函送台北地檢署偵辦，行政處分及管考責任待研議。