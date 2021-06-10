查核中心認證：綠營疫苗哏圖是假消息

民進黨網路社群中心主任范綱皓自製疫苗圖卡，被網友洗版質疑；事實查核中心報告認證是「假消息」。（取材自范綱皓臉書）

民進黨網路社群中心主任范綱皓日前在臉書放上自製圖卡，稱全世界疫苗 都是經過二期人體試驗就緊急授權上市了，被質疑是為了掩護預計完成二期就要緊急授權的國產疫苗。但台灣事實查核中心發布此消息查核報告指出，美國 食品藥物管理局（FDA ）對於新冠肺炎疫苗的緊急使用授權審查，必須「基於第三期臨床試驗」或是此類試驗的中期分析。

台灣事實查核中心表示，緊急使用授權審查除需要提交一、二期安全相關數據，也需提供第三期試驗中，過半受試者完成接種後，至少兩個月的追蹤數據，且第三期試驗者，至少需在3000名受試者以上。

查核中心說，輝瑞、莫德納疫苗在「完成二期試驗之後，正在進行三期試驗」時，以三期試驗報告取得美國FDA的緊急使用授權；但截至6月7日為止，AZ疫苗尚未取得美國緊急授權。

查核中心表示，針對國產新冠疫苗作完二期臨床試驗就申請食藥署的緊急使用授權，專家認為，食藥署應清楚說明緊急授權相關標準，秉持科學證據說話的原則，明確揭露國產新冠肺炎疫苗產製流程、標準和相關風險，讓民眾有選擇和判斷依據。

范綱皓回應，沒有抹黑任何一家疫苗，只是很平鋪直敘地呈現FDA官方資料的狀態，官網資料確實顯示這些國際疫苗都還屬於「收案階段」，也就是「還沒正式完成三期試驗」。他也強調，並無指控這三家國際疫苗廠沒有做三期試驗，而國產的疫苗也沒有只做到二期。