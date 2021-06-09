黑白集／國產疫苗解盲東窗事發

中研院院士陳培哲日前表示，國產疫苗因為選錯技術，斷言7月絕對不可能通過，引發關注。(本報資料照片)

高端疫苗 解盲延期，實驗結果出不來，倒是衛福部審查委員名單先外洩，持不同意見者名字被洩給名嘴在網路公審。中研院院士陳培哲質疑國產疫苗7月無法通過國際驗證標準，綠營名嘴攻訐他身為委員卻對外批評，有違專業倫理，「因東窗事發閃辭」。

其實，陳培哲五月底已請辭審委，因不滿政治力介入及憂心國民接種無著，才發表專業意見。可議的是，主事官員搶在解盲前借刀殺人，對吹哨者急於滅口。這種做法，還更像「東窗事發」。

指揮中心刁難民間引進疫苗，陳培哲抨擊政府傲慢，把權力放在人民生命之前。他直言，若依國際緊急授權準則，國產疫苗7月絕不可能做出來。院士專業之談獲得社會共鳴，名嘴理不如人就抹黑，反倒逼出陳培哲真心話：「審查最大困難，就是蔡總統。」

陳培哲質疑，上面已講七月底要打國產疫苗，「食藥署擋得住總統府壓力嗎？」審查既難維持獨立專業，只能自動求去。

除了總統「7月打國產」的軍令狀，AIT處長預告台灣 疫苗將有成果、日本 外相點出七月可以生產，前副總統陳建仁搶先背書省略三期實驗「符合科學」。有這麼多「政治解盲」加持，就算國產疫苗科學解盲不如意，好像也能強混過去。名嘴嗯哼兩聲，倒像此地無銀三百兩了。