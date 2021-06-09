我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增274例、25死 新北162例最多

舊金山仇亞案激增 今年已11宗 超過去年

黑白集／國產疫苗解盲東窗事發

黑白集
中研院院士陳培哲日前表示，國產疫苗因為選錯技術，斷言7月絕對不可能通過，引發關注。(本報資料照片)
中研院院士陳培哲日前表示，國產疫苗因為選錯技術，斷言7月絕對不可能通過，引發關注。(本報資料照片)

高端疫苗解盲延期，實驗結果出不來，倒是衛福部審查委員名單先外洩，持不同意見者名字被洩給名嘴在網路公審。中研院院士陳培哲質疑國產疫苗7月無法通過國際驗證標準，綠營名嘴攻訐他身為委員卻對外批評，有違專業倫理，「因東窗事發閃辭」。

其實，陳培哲五月底已請辭審委，因不滿政治力介入及憂心國民接種無著，才發表專業意見。可議的是，主事官員搶在解盲前借刀殺人，對吹哨者急於滅口。這種做法，還更像「東窗事發」。

指揮中心刁難民間引進疫苗，陳培哲抨擊政府傲慢，把權力放在人民生命之前。他直言，若依國際緊急授權準則，國產疫苗7月絕不可能做出來。院士專業之談獲得社會共鳴，名嘴理不如人就抹黑，反倒逼出陳培哲真心話：「審查最大困難，就是蔡總統。」

陳培哲質疑，上面已講七月底要打國產疫苗，「食藥署擋得住總統府壓力嗎？」審查既難維持獨立專業，只能自動求去。

除了總統「7月打國產」的軍令狀，AIT處長預告台灣疫苗將有成果、日本外相點出七月可以生產，前副總統陳建仁搶先背書省略三期實驗「符合科學」。有這麼多「政治解盲」加持，就算國產疫苗科學解盲不如意，好像也能強混過去。名嘴嗯哼兩聲，倒像此地無銀三百兩了。

疫苗 台灣 日本

上一則

北投一家四口三人猝死命案 北市府證實：四人全都確診！

下一則

陳時中坦言 國產疫苗有不被國際認證的風險

延伸閱讀

為何台灣國產廠不研發mRNA疫苗 陳時中：那時沒能力

為何台灣國產廠不研發mRNA疫苗 陳時中：那時沒能力
專家：中國疫苗定位防發病 非針對防感染

專家：中國疫苗定位防發病 非針對防感染
日經：疫苗問題在台灣變成政治問題

日經：疫苗問題在台灣變成政治問題
8月底1000萬劑疫苗到位 陳時中：國產疫苗不超過5成

8月底1000萬劑疫苗到位 陳時中：國產疫苗不超過5成

熱門新聞

台灣疫情大爆發，至今已半個多月，累計確診數達7225人。圖為台北市警察、環保局人員臨時被通知接種，讓醫院外出現排隊人潮，也增加感染風險。記者邱德祥／攝影

世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源

2021-06-01 17:17
美旅客暴增，長榮航空緊急加開赴美班次。（聯合報系資料庫）

來美打疫苗爆量 長榮台北洛城增班 每周三班改天天飛

2021-06-02 18:48
鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會向政府申請採購500萬劑德國BNT疫苗，1日向疾管署遞件。圖為郭台銘（右）與夫人曾馨瑩。（圖：永齡基金會提供）

購500萬劑BNT 鴻海40小時遞件 郭台銘：全島一心

2021-06-01 22:09
美旅客暴增，長榮航空緊急加開赴美班次。（聯合報系資料庫）

飛美打疫苗 桃機大客滿？ 機場：同時段6班機起飛

2021-06-02 19:42
本土病例有364例、另有219例校正回歸，總計583例。（圖：指揮中心提供）

台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

2021-06-03 04:30
美國政府派出美軍C-17運輸機飛抵台北松山機場。(記者黃義書／攝影)

美宣布贈台75萬劑疫苗 3參議員抵台

2021-06-05 20:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將

超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將
專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵

專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵
紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲

紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲
世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房
世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地