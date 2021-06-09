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標準英粉也失望 陳培哲對蔡英文開第一槍

台灣新聞組／台北9日電
台灣民意基金會董事長游盈隆（圖）說，陳培哲請辭國產疫苗審查委員，有如對蔡英文總統開第一槍。（本報資料照片）
台灣民意基金會董事長游盈隆（圖）說，陳培哲請辭國產疫苗審查委員，有如對蔡英文總統開第一槍。（本報資料照片）

中研院院士陳培哲請辭國產疫苗審查委員，且表明主要原因就是擔心審查委員會難以秉持獨立性，並指最大困難就是來自蔡英文總統，引發綠營及其側翼群起攻擊。其實陳家一門深綠，多次在蔡英文競選總統時連署力挺，台灣民意基金會董事長游盈隆就形容，陳培哲這一辭，有如武昌起義第一槍，不但將即將解盲的高端疫苗問題直接推上火線，也將蔡總統護航國產疫苗政策的正當性疑雲攤在社會大眾面前。

游盈隆昨天在臉書表示，陳培哲政治立場「綠到出汁」，是一個誠實且正直的人，這次當台灣面臨病毒巨大威脅下，基於學術良心， 不惜得罪當局，「讓我們一起向陳培哲院士致敬」。

陳培哲求學時期即是黨外運動支持者。2011年蔡英文代表民進黨參選總統，陳培哲參與獨派台灣社長吳樹民發起的「蔡英文醫療界後援總會」，還出席成立大會。2012年，前總統李登輝與前中研院長李遠哲聯合科技及學界，登報力挺蔡英文，陳公開表態，並在登報廣告署名支持。2020年，蔡英文競選連任，前衛生署長李明亮發動學術界力挺「蔡賴配」，陳培哲也連署，可說是標準的「英粉」。

不過，浩鼎案時，陳要求翁啟惠下台，引起不少綠營人士不滿，之後幾次建言更得罪當道，與綠營人馬漸行漸遠。

游盈隆指出，陳培哲說出「民進黨政府不相信科學」的重話，並請辭食藥署審查委員會委員，內心悲憤之程度，可想而知；其實除了陳培哲，前疾管局局長蘇益仁，也是一個綠到出汁的學者，最近也警告蔡政府「台灣疫苗政策連環錯，不僅可能掀起拒打潮，也易讓國產疫苗早夭」。由此可見，對蔡政府疫苗政策有意見的人，並不全是國民黨或民眾黨人。

疫苗 蔡英文 台灣

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