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冷眼集／只准蔡總統放火 不許專業院士點燈

重磅快評
蔡英文總統針對國產疫苗的「7月說」，竟讓台灣上演「只准總統放火，不許陳培哲院士點燈」的荒謬劇。（本報資料照片）
蔡英文總統針對國產疫苗的「7月說」，竟讓台灣上演「只准總統放火，不許陳培哲院士點燈」的荒謬劇。（本報資料照片）

蔡政府防疫「超前部署」了多少，台灣人心裡有數。如今最叫人驚愕的已不是政府的說詞多麼離譜，而是整個國家機器搭配網路側翼，對於跟政府唱反調者、吹哨者的全面「獵殺」，中研院院士陳培哲的遭遇就是當前最鮮活的例子。

陳培哲是台灣病毒及肝炎權威，論疫苗專業比牙醫出身的中央防疫指揮官陳時中不知高了幾層，更不要說是蔡英文總統。他說，國產新冠肺炎疫苗選錯技術，7月不可能通過緊急使用授權，顯然也是基於醫學專業的判斷，而未考慮到以政治力「硬闖」的現實，以及跟隨而來的政治操作。

如果說相信科學、信任專家是對的，號稱民主的台灣不是更該鼓勵「陳培哲們」基於醫學專業來評價國產疫苗？他們可是要賭上自己畢生信譽的。更何況，在民主社會就事論事發言，本就受憲法學術與言論自由保障。

但陳培哲的發言又遭到什麼樣的待遇？先是親綠名嘴不知從何處取得名單、爆料陳培哲是疫苗審查委員，指控他因發言違反專業倫理「東窗事發」請辭閃人，接著再進行一連串的人格謀殺，卻又萬般閃躲陳培哲對於國產疫苗的專業質疑。陳培哲回應他在5月底便辭去疫苗審查委員，且經會議召集人證實。若如此，陳培哲以專家學者的角度來評論，何來違反專業倫理。

進一步言，如果連陳培哲專家發言都違法，那蔡英文以總統之尊，不待實驗與審查結果就宣稱7月底可提供國產疫苗，甚至蔡政府已經簽約預購最多2000萬劑，誠不知其依據為何？莫非竟可以事先獲知國產疫苗的審查結果？或是篤定相關政府部門不敢違逆總統之意？

更何況，依據日本外相茂木的說法，日本政府已認為台灣7月就能建立生產線，因此目前是提供台灣緊急需求。如果不是受蔡總統的「7月說」影響，試問又是誰給了日本政府「台灣目前不需要太多疫苗援助」的印象？

沒有人希望國產疫苗失敗，但政府提供安全、有效且國際認證的疫苗，是責任更是義務；面對愈來愈多人死亡，如何快速獲得最多的國際認證疫苗更是當務之急。可嘆的是，只為蔡英文的「7月說」，台灣竟不惜上演「只准蔡英文總統放火，不許陳培哲院士點燈」的荒謬劇，更連帶讓台灣喪失獲取更多國際認證疫苗的可能。因此多逝去的人命，又是誰該負責？

疫苗 台灣 蔡英文

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