日贈台疫苗只需應急？蘇揆怒查謠言 藍委：源頭是蔡總統

網傳日本外相說台灣7月施打國產疫苗，只需要日本124萬劑少量應急，行政院長蘇貞昌怒指是惡毒謠言，「一定要查辦」。（圖：台北市攝影記者聯誼會提供）

全台疫苗 荒，亂象頻傳。網傳日本 外相茂木敏充表示，台灣 政府告訴他，7月要施打國產疫苗，所以只需要日本124萬劑少量應急。行政院長蘇貞昌昨天嚴正駁斥，日本外相沒有這樣講，這是惡毒謠言，政府絕對沒有表示124萬劑就夠了，「一定要查辦」。不過，國民黨立委馬文君質疑，為何茂木會說到7月這個時間點，消息來源根本就是蔡英文總統。

茂木6月3日在參議院外交及防衛委員會、4月4日例行記者會中談及捐贈台灣疫苗表示，就其了解，7月以後台灣的生產體制將會完備，但現在疫苗的調度上很嚴峻，所以日本提供支援。

民進黨昨點名，帶頭散播的人是國民黨新竹縣副縣長陳見賢。陳見賢昨說，他前晚收到訊息有先請懂日文的朋友幫忙翻譯，得知內容就跟收到的訊息一樣，並非是他造謠，刑事局已展開偵辦，他會配合調查。

不過，馬文君質疑，為何會從茂木口中聽到「7月」這個時間點？因為蔡英文總統在「五一三大停電」當晚發表談話，說「預計7月底可以開始供應第一波國產疫苗」，茂木的消息來源，根本就是蔡總統。

台灣民意基金會董事長游盈隆也表示，茂木談話提及「台灣國內7月以後已有完善的疫苗生產體制」，不知道蔡政府哪來的信心和勇氣，敢如此斬釘截鐵對外說，畢竟高端二期都還沒解盲，三期實驗還遙遙無期。

駐日代表謝長廷表示，希望各界不要扭曲日方的談話內容，不利後續互動，代表處將持續爭取疫苗。

疫情指揮中心日前公布11類公費施打疫苗優先順序，其中第七類「維持社會運作之必要人員」，指揮官陳時中指是「重要產業」，立委曾銘宗質疑是企業大老闆，遭陳否認。國民黨立委費鴻泰昨再質疑第七類人員分類不清，難道是有錢人才能打？陳時中怒駁，「絕對不是用這個做標準」，維護水電、交通等很多都是社會運作的必要人士。

傳出有台北市基層診所醫護因為等不及，已經跑去新北施打疫苗；更有北市聯醫醫生批評，北市的「造冊進度一直都是個謎」。台北市衛生局長黃世傑昨稱北市醫護去新北打「不可能」，還說莫德納來台，難免影響醫護對施打AZ意願，且部分醫護忙防疫要排班，所以施打有點慢，不過醫院都承諾，今天會將上一批配發的AZ疫苗全部打完。