黨產會趁疫偷跑失敗 美齡樓變國有喊卡

婦聯會美齡樓。（記者曾原信／攝影）

行政院不當黨產處理委員會要求婦聯社會福利基金會將婦聯會所在地美齡樓於30天內轉為國有，婦聯會、婦聯社福基金會不服，聲請停止執行；台北高等行政法院認為有難於回復損害的急迫情事，昨天裁准，可抗告。

裁定指出，若婦聯社福基金會未在期限內將美齡樓移轉為中華民國所有，黨產會即可依黨產條例相關規定執行，該房地價值約9億2800萬元台幣（台幣，以下同，約3300萬美元），實屬鉅額，若經訴訟判決撤銷行政處分確定，國家將負擔賠償且衍生爭訟導致社會資源無謂耗費，有難於回復損害的急迫情事。

上月11日，黨產會主委林峯正說，黨產會2018年2月1日臨時委員會議決議認定婦聯會為國民黨 附隨組織，隔年3月19日決議認定婦聯會所收受的不當取得財產應移轉為國有。

他說，婦聯會1997年9月捐助10億5000萬元成立婦聯社福基金會，隔年捐款六億元作為購買土地經費，同年底基金會與國民黨所簽訂不動產買賣契約書載明，買賣總價款六億元。婦聯社福基金會取得土地後，婦聯會2003年捐款4億5000萬元給基金會，以基金會為起造人興建美齡樓，美齡樓建物與土地屬於不當取得財產的現存利益，依黨產條例規定應移轉為國有。

對此，婦聯會昨表示，婦聯會和婦聯社會福利基金會對於法院衡量本案公私益與急迫性，在關鍵時刻裁定停止執行表示讚佩，並呼籲黨產會防疫 優先勿提出抗告。

婦聯會表示，黨產會於今年5月11日，在台灣疫情 急轉直下的當天，緊急認定美齡樓土地及建物是婦聯會不當取得財產之現存利益，命於30日內移轉為國有，但該會不是國民黨的附隨組織，也無所謂不當取得之黨產，對以上兩項黨產會過去的指控都已提出訴訟。

婦聯會指出，黨產會明知這些訴訟仍繫屬北高行，並無正當權利續行沒收美齡樓，仍執意趁疫偷跑，非但沒有同島一命的襟懷，反而顯露出坐擁權力的傲慢。

婦聯會表示，目前大疫襲台，國人防疫優先，且法院已停止非急迫性案件的審理，婦聯會呼籲黨產會接受北高行的裁定而勿提出抗告，除了避免浪費司法資源，也留給婦聯會協助國家社會抗疫的空間。未來待疫情趨緩，雙方自然可以續行訴訟，在法院讓證據說話。