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台本土確診增219例、22死 陳時中：無放鬆本錢

6都疫情民調 柯P聲量最高

台灣新聞組/台北8日電
台北市長柯文哲。圖／北市府提供
台北市長柯文哲。圖／北市府提供

台灣疫情嚴峻，六都市長與中央首長防疫表現也成了評比對象。輿情民調統計網站「聲量看政治」整理近一個月網路聲量發現，除衛福部長陳時中外，六都市長中，以台北市長柯文哲聲量最高，新北市長侯友宜聲量居次，桃園市長鄭文燦居第三。

臉書粉專「聲量看政治」7日貼文表示，以5月10日至今為止，共680小時的即時新聞社群聲量，就衛福部長陳時中、六都首長，再加上基隆市長林右昌，這8位政治人物的聲量比較可發現，除陳時中須每日公布疫情外，柯文哲聲量高達28.94%、侯友宜雖沒每天跟中央對槓，但適時與中央保持互動並每天開記者會宣布防疫措施，與柯文哲競爭聲量下也取得13.85%的聲量。

「聲量看政治」指出，柯文哲在嗆丟病例時的聲量達到最高，但其聲量高低落差起伏非常大。侯友宜則是在一開始的「封城說」獲得聲量迴響。

桃園市長鄭文燦則因「拆籃框」等事件，拿下3.14%聲量，高雄市長陳其邁也有3.13%聲量、台中市長盧秀燕1.85%、台南市長黃偉哲0.9%。值得注意的是，基隆市長林右昌近日則因動用警方管制市場問題，搶下1.96%的聲量。

柯文哲 陳時中 侯友宜

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