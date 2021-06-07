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檢舉返鄉賞萬元 黃偉哲挨轟獵巫 網酸：要組團到台南

台灣新聞組／綜合7日電
台南市長黃偉哲。（本報資料照片）
台南市長黃偉哲。（本報資料照片）

為避免端午節從北部返鄉人潮造成南部疫情潰散，台南市長黃偉哲6日推出「退掉返鄉車票、市府給你200元」，如果一定要返鄉，第一站先到篩檢站，同時民眾如果通報誰從北部回來卻沒有篩檢，最高獎金新台幣1萬元（約360美元）。

本報系聯合報報導，黃偉哲在臉書上宣布，「退票聯防守護台南#美日疫苗相助還要靠自己」，呼籲台南旅外子弟立刻退掉返鄉車票，保護自己也保護家人，市府還給獎金200元，針對6月5日前訂票者，持退票證明，8月起到年底，都可以向區公所提出申請。

黃偉哲表示，日本的疫苗來了、美國的疫苗也來了， 但人助更要自助才會天助，台灣要靠自己度過防疫最關鍵的攻堅階段。他還說，如果非得回家者，返鄉第一站請到篩檢站，同時落實「家戶聯防」，並鼓勵里鄰長和熱心鄰居朋友勸導南返者前往篩檢，若篩檢出PCR陽性確診，獎金最高1萬元。

然而，黃偉哲此政策引發民眾不滿，甚至有網友立刻檢舉民進黨台南立委王定宇。此外，同黨議員也聯名反對並警告，恐怕變相鼓勵有症狀者赴台南篩檢，造成防疫破口。據新頭殼報導，網路上已有「確診者回台南篩檢，通報者、確診者可一人分5000元」的討論出現，網友紛紛留言，「保密防毒，小心病毒就在你身邊」、「綠衛兵？檢舉家人，棒打老爸」、「確診者自己通報自己是不是賺1萬啊」、「白癡政策，到時候一堆為了錢都跑回去」、「廢到笑，之後就有人組隊南下了吧」。

報導指出，讓市民「通報未篩檢南返者」，恐有獵巫的疑慮，增加鄰里間的猜忌與對立，實非市民之福。對此，黃偉哲則回應，市府考量這項政策是「利大於弊」才推行，「不是獵巫，也沒有巫可獵」。

台南新芽秘書長林建諭則說，黃偉哲的通報政策是變相鼓勵市民「相互檢舉」，他誠懇呼籲市府，應把防疫重點置於如細緻、確實的落實中央防疫政策，「副總統賴清德曾說過，我們對抗的是病毒，不是病人。」

篩檢 防疫 疫苗

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