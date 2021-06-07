我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

台政院急喊免費打疫苗 柯諷：這時候還搶功

台灣新聞組╱台北7日電

台北市長柯文哲前天宣布北市施打疫苗免費，行政院隨後聲明表示已編列40億台幣預算讓全民免費打疫苗，柯文哲昨天回說「現在這個時候還要搶功，很奇怪。」北市除了原本規畫市民一律免費，再加碼補助施打單位每劑100元台幣人頭費，增加醫療院所施打意願。

柯文哲表示，中央編預算並沒有發公文給地方政府，當然他們不會知道有這樣的預算，但「編預算是一回事，政治的核心是執行力」，中央這兩天政策變來變去，反觀北市政策，過去不管是公費還是自費，統統免費。

為加快北市疫苗施打速度，柯文哲昨早在內部防疫會議中指示，提供合約醫療院所補助，增加院所施打意願。柯文哲說，他對施打疫苗態度是採生產線概念，不管中央給多少錢，北市合約醫療院所、診所協助打疫苗就給人頭費，「看打幾個人，市府就算多少錢給你」。

新北市長侯友宜則指出，他在兩天前就知道中央編預算免費打疫苗，新北相關準備工作都完成，目前有23處疫苗接種站，其中13處是大型接種站，預估最大量能一天可替2萬人施打。

行政院長蘇貞昌昨天指出，全國民眾施打疫苗都訂有優先順序，這次政院編列特別預算時有匡列，所有民眾依照指揮中心順序施打，不但疫苗不用錢，連掛號費、行政費用也由中央編列預算支應，請民眾有疫苗就趕快來打。指揮中心也說，現在無自費接種規畫，所以無自費負擔問題。

疫苗 預算 柯文哲

上一則

台疫情熱區擴大 專家籲廣篩「別追疫情跑」

下一則

9旬夫婦同日猝死 是否新冠待釐清

延伸閱讀

台政院喊免費打疫苗 柯文哲諷：這時還搶功

台政院喊免費打疫苗 柯文哲諷：這時還搶功
北市接種免費 中央砸40億跟進

北市接種免費 中央砸40億跟進
柯文哲：台北疫情狀況 三周後可能全台發生

柯文哲：台北疫情狀況 三周後可能全台發生
柯文哲：5/13至今 感覺像參加世界大戰

柯文哲：5/13至今 感覺像參加世界大戰

熱門新聞

台灣疫情大爆發，至今已半個多月，累計確診數達7225人。圖為台北市警察、環保局人員臨時被通知接種，讓醫院外出現排隊人潮，也增加感染風險。記者邱德祥／攝影

世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源

2021-06-01 17:17
兒子擔心自己撐不過這關，叮囑老母親「以後要聽醫護的話，人家說什麼都要做，要好好照顧自己」，醫護在旁聽著聽了後難過的掉下眼淚。(圖／台北慈濟醫院提供)

「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母

2021-05-31 16:48
美旅客暴增，長榮航空緊急加開赴美班次。（聯合報系資料庫）

來美打疫苗爆量 長榮台北洛城增班 每周三班改天天飛

2021-06-02 18:48
鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會向政府申請採購500萬劑德國BNT疫苗，1日向疾管署遞件。圖為郭台銘（右）與夫人曾馨瑩。（圖：永齡基金會提供）

購500萬劑BNT 鴻海40小時遞件 郭台銘：全島一心

2021-06-01 22:09
美旅客暴增，長榮航空緊急加開赴美班次。（聯合報系資料庫）

飛美打疫苗 桃機大客滿？ 機場：同時段6班機起飛

2021-06-02 19:42
疫情指揮中心指揮官陳時中。（本報系資料照片）

高端、聯亞與台簽疫苗採購合約 並要至印、歐3期臨床

2021-05-30 15:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命

林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
言承旭新片中國上映 慘成炮灰

言承旭新片中國上映 慘成炮灰
張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光

張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光