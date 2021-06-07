華爾街日報：三重危機 蔡英文支持率將持續下降

華爾街日報報導，在來自大陸的壓力與日俱增情況下，蔡英文總統正面臨著可能削弱其聲望的三重危機。(圖：總統府提供)

華爾街日報5日報導，在來自大陸的壓力與日俱增情況下，蔡英文總統正面臨著可能削弱其聲望的三重危機：嚴重的乾旱、間間斷斷的停電，以及新冠肺炎確診病例激增。報導指出，只要這些問題未解決，蔡政府的支持率就會持續下降，可能影響8月舉行的各項公投結果。

報導說，最近幾天緊張局勢稍有緩解，因台灣 各地再度降下大雨，以及更多的新冠肺炎疫苗 陸續到來。 儘管如此，多重危機紛沓而來，正在削弱蔡英文務實且能力卓越的技術官僚形象，也使她與北京維持現狀的努力更加複雜化。

總統府發言人說，此刻，當務之急是人民健康，而非聲望和選舉。發言人也說，政府能理解並接受批評。

在過去逾兩周半以來，台灣每天的新增確診人數都超過三位數。台灣大學社會系教授何明修說：「目前的疫情 肯定對會對政府產生衝擊，因為人們現在有非常高的（防疫）期望。」

報導說，台灣在疫苗接種方面嚴重落後其他亞洲已開發經濟體，截至6月4日，全台2400萬人中約2.8%接種至少一劑疫苗，部分原因是疫苗的採購緩慢，以及在這波疫情快速升溫之前，許多台灣民眾覺得沒有接種的急迫性。

這波新疫情引發了對台灣醫療系統可能很快不堪重負的擔憂。5月26日，台灣首屈一指的醫療機構台大醫院院長在個人臉書上呼籲提供更多資源，表示該院的加護病房已滿載。次日，台北市醫師協會警告說，台灣的醫療量能正緊繃到極限。

除了疫情，蔡政府還面臨其他考驗。台灣半個世紀以來最嚴重乾旱，使經濟成長主引擎的半導體業面臨缺水困境，並導致全台大規模停電。雖然近幾場降雨緩解了乾旱，但可能的停電危機繼續影響台灣的部分地區。

國營的台電公司將停電歸咎於人為錯誤和歲修計畫。台大的何明修教授說：「民進黨執政五年多，有足夠的時間來解決問題，但還沒有完成工作。」他並指出國營企業長期存在管理問題。

儘管蔡總統已無連任壓力，但她的支持率將在8月的公投中扮演重要角色，包括可能會使與美國貿易協議談判複雜化的萊豬公投在內。成功大學政治學教授丁仁方說：「只要問題仍未解決，民眾對民進黨的滿意度就會繼續下降。」