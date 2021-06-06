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國民黨挺醫護要疫苗行動 民眾自發20輛遊覽車繞總統府

記者劉宛琳／台北6日電
國民黨6日發起「挺醫護要疫苗」不群聚的六六齊發聲活動。(圖：國民黨提供)
國民黨6日發起「挺醫護要疫苗」不群聚的六六齊發聲活動。(圖：國民黨提供)

國民黨今天發起「挺醫護要疫苗」不群聚的六六齊發聲活動，國民黨主席江啟臣中午12時整於個人粉專發布貼文，並邀請民眾共同參與網路快閃活動，表達對醫護人員的感謝，並呼籲蔡政府，廣納民間善意，接受捐贈疫苗。

國民黨表示，民眾可陸續將響應的照片自行分享於個人臉書或活動頁面（https://www.facebook.com/events/387120599281163/?active_tab=discussion ），該頁面將持續開放至6月13日，盼提供一個平台匯聚民眾希望取得疫苗的心聲、直接反映給執政黨，讓民間相關自發性行動可以被看見，也對扛著染疫風險、身心壓力奮戰的醫護人員表達感謝，讓人民做他們的後盾。

國民黨說，本次活動規劃是希望民眾可以在不妨礙防疫、不群聚的前提下，透過網路媒介作為主要響應方式；若民眾在室外，則可透過鳴按喇叭方式響應，總統府前也因此出現了從彰化北上的20輛遊覽車，每輛遊覽車內僅有駕駛一人，分別至總統府附近繞行，表達台灣需要疫苗的心聲。

國民黨表示，日前提出「防疫三訴求、祈願五行動」，其中「全民黃絲帶行動」，邀請民眾於各處繫上、貼上寫有「台灣需要疫苗」的黃絲帶、貼紙、布條等，在今日等同完成第一波響應，從北到南、本島至外島皆可見到黃絲帶的蹤跡。

包括台北市中正區永昌公園、台中市豐原區豐原大道4段河堤、彰化縣26個重要鄉鎮路口、花蓮縣原統帥飯店周遭、高雄市岡山區勵志新城周遭、左營區合群新城緯六路、小港區宏平路及高松路口、鳳山區建國新城及中山新城等。

國民黨表示，22縣市多個重要路段隨處可見上百條寫滿人民祈願的黃絲帶；新北市、新竹縣、台南市、金門縣、花蓮縣黨部等縣市黨部直接在黨部外牆掛滿活動布條與絲帶；有些民眾則是直接將絲帶繫於車身、後照鏡、住家門口及窗前。除了實體黃絲帶活動外，亦有許多民代錄製影片於線上傳遞，強調疫苗保台的急迫性與重要性。

國民黨說，全民皆知「做好防疫挺醫護、爭取國際疫苗保台灣」，然而唯獨政府遲未有感，為了讓政府可以持續看見民眾心聲，進而拿出更積極、具體的行動去爭取疫苗、保護台灣的醫療系統，系列活動也將持續進行。

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