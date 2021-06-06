我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

黑白集／想向阿中道歉…請先排隊

黑白集
台灣疫情指揮官陳時中。（本報資料照片）
台灣疫情指揮官陳時中。（本報資料照片）

疫情指揮官陳時中以6月3日年輕人染疫比率升高，指年輕人防疫鬆懈了。話音才落立時引起強烈反響，有人更辦起十足反諷的「『對不起，是我防疫鬆懈了！』第一屆年輕人向陳時中道歉大賽」。一句話能挑起世代敏感神經，得罪蔡政府票倉的年輕族群，不只陳時中鬆懈了，整個蔡政府早就螺絲掉滿地！

在指揮中心大玩「校正回歸」衍生的種種疑惑未解之時，陳時中拿單日統計數據當成趨勢判斷依據，首先就犯了統計學大忌。年輕族群5月10日以前確診比率占三成四、5月11日到6月2日約兩成，都是多天數統計，卻單以3日升至兩成五去下論斷，在專業嚴謹度上恐怕是鬆懈了。

尤其陳時中似乎只看到淺薄的年齡分層表相，並未深究單日大增的真正原因。當天新增苗栗移工群聚感染34人，其中應該多屬年輕族群，可能因此推升了年輕人染疫比率。難怪陳時中一聲苛責，年輕人紛紛紛站出來道歉：「每天出門上班群聚，非常鬆懈！」

蔡政府防疫鬆懈從國境破口引發這波疫情，指揮中心公信力也慘跌，一大原因就在只知政治口水攻防，歸咎特定族群正是最廉價的武器。年輕人向阿中道歉了，看來染疫比率最高的長者也應道歉，枉死的200多條染疫冤魂更該排隊向陳時中和蔡政府道歉！

陳時中 防疫 疫情

上一則

北市接種免費 中央砸40億跟進

下一則

午敲鑼晚熄燈 民喊要疫苗 楊志良號召「喚醒陳時中」

延伸閱讀

郭台銘爭取代工BNT疫苗？ 台康生技：市場傳聞

郭台銘爭取代工BNT疫苗？ 台康生技：市場傳聞
台灣新冠增37死 致死率上升到2% 發病到死亡平均8.3天

台灣新冠增37死 致死率上升到2% 發病到死亡平均8.3天
台灣新冠單日37死創新高 新增511例本土確診

台灣新冠單日37死創新高 新增511例本土確診

台灣確診破萬增21死 醫憂心：到處是破口

台灣確診破萬增21死 醫憂心：到處是破口

熱門新聞

台灣疫情大爆發，至今已半個多月，累計確診數達7225人。圖為台北市警察、環保局人員臨時被通知接種，讓醫院外出現排隊人潮，也增加感染風險。記者邱德祥／攝影

世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源

2021-06-01 17:17
兒子擔心自己撐不過這關，叮囑老母親「以後要聽醫護的話，人家說什麼都要做，要好好照顧自己」，醫護在旁聽著聽了後難過的掉下眼淚。(圖／台北慈濟醫院提供)

「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母

2021-05-31 16:48
美旅客暴增，長榮航空緊急加開赴美班次。（聯合報系資料庫）

來美打疫苗爆量 長榮台北洛城增班 每周三班改天天飛

2021-06-02 18:48
鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會向政府申請採購500萬劑德國BNT疫苗，1日向疾管署遞件。圖為郭台銘（右）與夫人曾馨瑩。（圖：永齡基金會提供）

購500萬劑BNT 鴻海40小時遞件 郭台銘：全島一心

2021-06-01 22:09
美旅客暴增，長榮航空緊急加開赴美班次。（聯合報系資料庫）

飛美打疫苗 桃機大客滿？ 機場：同時段6班機起飛

2021-06-02 19:42
疫情指揮中心指揮官陳時中。（本報系資料照片）

高端、聯亞與台簽疫苗採購合約 並要至印、歐3期臨床

2021-05-30 15:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命

林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境
張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光

張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光