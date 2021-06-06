黑白集／想向阿中道歉…請先排隊

台灣疫情指揮官陳時中。（本報資料照片）

疫情 指揮官陳時中 以6月3日年輕人染疫比率升高，指年輕人防疫 鬆懈了。話音才落立時引起強烈反響，有人更辦起十足反諷的「『對不起，是我防疫鬆懈了！』第一屆年輕人向陳時中道歉大賽」。一句話能挑起世代敏感神經，得罪蔡政府票倉的年輕族群，不只陳時中鬆懈了，整個蔡政府早就螺絲掉滿地！

在指揮中心大玩「校正回歸」衍生的種種疑惑未解之時，陳時中拿單日統計數據當成趨勢判斷依據，首先就犯了統計學大忌。年輕族群5月10日以前確診比率占三成四、5月11日到6月2日約兩成，都是多天數統計，卻單以3日升至兩成五去下論斷，在專業嚴謹度上恐怕是鬆懈了。

尤其陳時中似乎只看到淺薄的年齡分層表相，並未深究單日大增的真正原因。當天新增苗栗移工群聚感染34人，其中應該多屬年輕族群，可能因此推升了年輕人染疫比率。難怪陳時中一聲苛責，年輕人紛紛紛站出來道歉：「每天出門上班群聚，非常鬆懈！」

蔡政府防疫鬆懈從國境破口引發這波疫情，指揮中心公信力也慘跌，一大原因就在只知政治口水攻防，歸咎特定族群正是最廉價的武器。年輕人向阿中道歉了，看來染疫比率最高的長者也應道歉，枉死的200多條染疫冤魂更該排隊向陳時中和蔡政府道歉！