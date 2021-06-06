午敲鑼晚熄燈 民喊要疫苗 楊志良號召「喚醒陳時中」

疫情持續擴大，前衛生署長楊志良發起發起「因疫亡魂、病患及過勞醫護，向蔡英文及陳時中討公道」活動，呼籲全台民眾6日中午12時敲鑼打鼓一分鐘；晚上8時熄燈一分鐘。(本報資料照片)

台灣本土疫情持續擴大，民間要疫苗 聲浪持續攀升，前衛生署長楊志良發起「因疫亡魂、病患及過勞醫護，向蔡英文總統及衛福部長陳時中 討公道」活動，呼籲全台民眾今天中午12時，大家一起敲鑼打鼓一分鐘；晚上8時則「熄燈1分鐘，喚醒陳時中」。楊志良表示，只有全體國民及早接種疫苗，産生抗體，才能解決問題。

國民黨 相挺楊志良「喚醒陳時中」，呼籲所有支持「挺醫護、要疫苗」的民眾，今日中午12點在開車行進間鳴按喇叭、在住家內則敲擊鍋碗瓢盆，若人在街上，則大聲吶喊「挺醫護要疫苗」，或大聲鼓掌。晚間8點則熄燈1分鐘，向蔡政府表達無聲的抗議。

另外，國民黨主席江啟臣日昨與全台22縣市議會黨團視訊會議共同提出「防疫三訴求」，呼籲國際社會幫助台灣取得國際認證的疫苗，並要求政府拿出行動拯救人民生命，同時號召全民「風雨同心、團結抗疫」，以臉書頭貼、繫黃絲帶等五項行動，向各方表達人民的心聲。金門縣地方黨部5日也表示，提供黨部前方圍牆供民眾繫上黃絲帶，一同發聲。

國民黨立院總召費鴻泰表示，人民要的其實很卑微，就是要疫苗要生存，蔡英文總統如果有良心，就應盡速放行鴻海董事長郭台銘、佛光山捐贈的疫苗。黨團書記長鄭麗文則說，這是蔡政府戴罪立功的好機會。