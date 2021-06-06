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Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

新聞評論／這種時候諉過爭功 蔡政府真好意思？

聯合報社論
日本贈台124萬劑疫苗，意外引爆民進黨內爭功風波。圖為駐日代表謝長廷現身機場。（取材自蔡英文Instagram）
日本贈台124萬劑疫苗，意外引爆民進黨內爭功風波。圖為駐日代表謝長廷現身機場。（取材自蔡英文Instagram）

台灣新冠確診病例破萬，死亡人數超過200人。繼長照機構感染四處爆發後，苗栗電子大廠京元和超豐也連環爆出累計超過140人的移工群聚感染。專家指出，兩大災情顯示台灣到處都是破口，現在只能全力防堵。然而，去年從美國長照機構淪為「高齡者墳場」，到新加坡的移工染疫危機，殷鑑昭昭，蔡政府冷漠無睹，極力諉過；但日本贈送的疫苗尚未抵台，蔡政府已經開始熱烈爭功了。

疫情嚴峻，蔡政府只能拿著日本及時捐助的124萬劑AZ疫苗，力求穩住人心；美國宣布提供亞洲16國的700萬劑疫苗，台灣也能分享，但可期待數目顯然有限，也遠不能和立馬取得百萬劑疫苗的南國待遇相比。雖然杯水車薪的支援總比沒有好，但距離集體免疫的3000萬劑目標還有好長一段距離，台灣真的只能靠自己努力。

諷刺的是，日本疫苗還沒落地，民進黨內已經掀起爭功搶戲的高潮。新潮流系統在日本確定捐贈疫苗後，馬上放出副總統賴清德居間奔走，透過前首相安倍晉三系統促成此事訊息。不同派糸隨即傳出抨擊賴陣營攬功的聲音，指真正功臣其實是駐日代表謝長廷，是謝長廷在5月24日晚會晤美國駐日代理大使楊舟，席間找來前首相輔佐官薗浦健太郎，楊舟也支持日方捐贈疫苗給台灣。

不過，國安高層也立刻澄清，是謝報回訊息，蔡總統指示賴清德和台日關係協會會長邱義仁等人居間爭取，其間蔡總統密集與謝通電掌握第一線情況。國安系統強調的是，指揮操盤關鍵還是蔡總統，居間努力者都只是執行蔡總統的意旨，蔡總統的權威與功勞不容旁人政治操作襲奪。124萬劑疫苗，其實是在美日聯盟共商的大結構下，對苦無疫苗焦頭爛額的蔡政府伸出援手。但國安系統的大動作，等於證實民進黨內爭功角力仍重，蔡賴互別苗頭的心結仍深。

政治人物愛怎麼爭功是他家的事，民眾心中自有一把尺。問題關鍵還是在沒有足夠的疫苗，台灣到處破口，隨時引燃疫情，國際有限援助緩和不了台灣的危機。提供疫苗本來就是政府的責任，但幾度向國際爭取疫苗未果，除蔡政府自滿於疫情掌控，又極力為國產疫苗護航卡位等因素外，利益之爭的內鬥壞局，也是重要因素；但蔡政府把所有障礙全諉過給中國打壓。

眼見疫情蔓延升高，醫療瀕臨崩潰，社會焦慮不安，民間團體、企業界和地方政府力圖購捐疫苗自救，蔡政府卻用意識形態和威權構築各種障礙。官民互信越來越欠缺，中央地方爭執越來越厲害，蔡總統拿不出辦法，再叫一百次團結抗疫也沒用。蔡政府寄希望於「戰略目標」的國產疫苗，甚至二期臨床尚未解盲就明白指示施打期程，安全、效力和國際認證已屬其次，再等兩個月，疫情繼續延燒，死亡快速升高，這筆帳還是要算在失策又諉過的蔡政府身上。

移工群聚和長照群聚，都是其他國家早有的疫情經驗，專家不斷提醒，但蔡政府卻絕不警惕，疏於理會。等到破口畢露，野火燎原，指揮中心還官腔僚氣數落「早已告訴地方政府要注意」、「早已轉告勞動部要協助」，不記取「病毒跑得比公文快」的教訓，還要製造多少家庭悲劇？民眾難忍的怒火，終會燒向執政當局。蔡政府應知反省，力贖前愆，一方面擴大篩檢防堵破口，和地方合作阻絕病毒擴散，一方面官民齊力，多方爭取疫苗，盡快建立群體免疫；這種時候，還有諉過爭功的閒功夫，蔡政府真好意思？

疫苗 台灣 疫情

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