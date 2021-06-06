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金管會、地方官 爆特權打疫苗 立委：讓人心寒

台灣新聞組╱綜合6日電
疫情延燒，各縣市設置疫苗注射站，但從中央到地方都傳出官員「特權打疫苗」爭議。(記者劉學聖／攝影)
疫情延燒，各縣市設置疫苗注射站，但從中央到地方都傳出官員「特權打疫苗」爭議。(記者劉學聖／攝影)

疫情嚴峻，疫苗短缺，台灣目前只開放前三類人員施打，但從中央的金管會到地方的台南、高雄市府都傳出「特權打疫苗」爭議。新北市衛生局和指揮中心昨皆證實，金管會成員納入「第二類施打對象」，但金管會澄清，原先有同仁登記施打名單，後因疫情趨嚴，已取消並優先給醫護施打。

不過，醫護人員施打順序本來就優先於政務人員，金管會「讓出」的六人名單後續提供哪些對象，相關單位昨皆未說明。民進黨立委高嘉瑜昨質疑，金管會官員列疫苗施打名單並不合理，金管會不但沒幫忙爭取疫苗，若自己還先搶著打，這種官員真令人心寒。

根據指揮中心公布，公費疫苗接種對象的優先順序分11類：醫事人員、防疫人員、高接觸風險第一線工作人員、因特殊情形必要出國者、長照機構住民和工作人員、75歲以上長者、維持社會運作必要人員、軍人、65到74歲長者、19到64歲有易導致嚴重疾病高風險族群、50到64歲成人。

網路盛傳，新北市衛生局3日施打疫苗名單出現六位金管會保險局、檢查局等官員名單，引發特權質疑。金管會官員解釋，這是4月底、5月初登記的名單，當時本土疫情尚未爆發，疫苗有剩，這六位官員就自行上網登記；之後疫情爆發，金管會內部建議，應該優先讓給醫護人員施打，六位同仁就已先行取消，並未施打。

無獨有偶，台南市府將在端午連假開放所有市府員工公費打疫苗，高雄市府也將各局處一級主管列為防疫前線名單，雙雙引發爭議。台南市長黃偉哲說，因全府動員防疫，開放所有人報名，以外勤第一線為優先，內勤排在後面；高市衛生局疾管處長何惠彬指出，以醫護優先，原則上各局處以五人為限，高風險防疫單位則酌增員額，高市已施打的公務人員還不到一成。

傳南科園區老闆、重要幹部也將納入第二類優先施打對象。副市長戴謙昨說，企業老闆、主管並未納入優先範圍。

疫苗 疫情 防疫

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