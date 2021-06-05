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1張圖：全美逾41.4%民眾 已完成疫苗接種

台灣新冠單日38死創新高 新增511例本土確診

黑白集／中央集權崩壞 民間自保開始

黑白集
長榮航空飛美航班增班，引發熱議是否有赴美打疫苗的逃難潮。（中央社）
長榮航空飛美航班增班，引發熱議是否有赴美打疫苗的逃難潮。（中央社）

清末慈禧太后縱容義和團「滅洋」，引來八國聯軍。東南各省督撫不願配合朝廷旨意，與各國議定保護外僑安全，換取聯軍不入侵。這場史稱「東南互保」或「東南自保」的行動，使半壁江山躲過兵禍，許多百姓免於傷亡。

在政治上，這場「互保運動」也象徵清代中央集權的崩壞。地方督撫公開串聯違抗朝命，事後朝廷也不敢追究；從此，全國都知道滿清不但昏庸，更是沒牙的紙老虎。十年後，就爆發了辛亥革命。

最近台灣疫情失控，民間和地方要求自行進口疫苗，也算是某種形式的自保行動。蔡總統雖稱不刁難，指揮中心却不斷作刀筆吏文章；金馬澎等外島推動機場入境普篩，卻遭蘇貞昌重批不容「國中有國」。

蔡政府高唱去中國化，卻深知民主政權也要像「天朝」一樣維持住森嚴門面，絕不可退讓寸步；否則一旦被看破手腳，就連綠營群雄也不再遵命。新冠病毒固然緊急，權力喪失却更可怕；寧可全力抹黑抹紅，也不能表現出讓步認輸。

最新的「自保」，已實踐到民眾個人層次。最近長榮飛美班機爆滿，原因是美國為所有入境旅客免費接種，與其在台灣苦候，不如買張機票飛美接種，才是最快的自救辦法。獨派大老蔡丁貴享受過後，才呼籲民眾獻身挺國產疫苗，他老兄可真愛台啊！

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