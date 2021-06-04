太陽花潑警署紅漆 6人逆轉無罪

民主進步黨宜蘭縣黨部副執行長吳濬彥。（本報資料照片）

民主進步黨宜蘭縣黨部副執行長吳濬彥等6人被控在「太陽花學運」4周年時，在警政署潑灑紅漆，台北地方法院依毀損他人物品罪處拘役30日。吳曾任民進黨 青年發展部主任兼發言人，一審判決恰逢總統府發言人丁允恭身陷「辦公桌性交」風暴，被質疑「發言人都很有事？」台灣 高等法院昨改判6人無罪。

本案最受囑目的被告是33歲的吳濬彥，吳2019年8月出任民進黨青年部主任兼發言人，曾任臺左維新共同發起人、北北新巢協會秘書長、民進黨社團部主任；有人認為他長得像國民黨立委蔣萬安，戲封他「台獨蔣萬安」。

台北地檢署就本案共起訴6人，都是社運熟面孔，除吳濬彥之外，還有台大研究生高若有、學生張耿維、陳廷豪、張迪皓、莊程洋等5人，其中有人還有酒後駕車公共危險前科。

檢方指控，2018年3月23日，吳濬彥等人不滿2014年發生的「太陽花」學運占領行政院事件落幕多年，警政署卻找不到對陳抗群眾施暴的員警，前往行政院、警政署鐵門潑漆，另在警政署圍牆噴漆塗鴉「323四周年」。台北市警中正一分局獲報查察，高若有被依現行犯逮捕，供出共犯還有吳濬彥。

檢警調查時，高若有坦承因學運發生4年卻沒有員警被法辦，夥眾在行政院2號鬥、5號門噴漆，有人負責潑漆、有人塗鴉寫字；高若有自稱「被分派」拿相機拍照，檢方複訊後命1萬元交保。

雖然被告主張政府應追究警察 暴力，但也認為「沒有效果，警政署不會在意」而潑漆，但台北地院認為警政署、市警局得動用人力、預算清除遭潑漆的外品外貌，實際上是「納稅義務人承擔後果」，認定犯刑法第354條毀損他人物品罪。考量被告都不認罪、家庭經濟狀況，全處拘役30日。

案經上訴，高等法院昨天上午10點宣判，吳濬彥等人有罪判決都遭撤銷，6人逆轉無罪。