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台新增本土472例、21死 累積破萬人確診

網友號召 數十輛車繞總統府 鳴喇叭討疫苗

台灣新聞組／台北4日電
給我疫苗 其他免談 爭取疫苗，有民眾受網路號召，3日下午兩點駕車到總統府周邊路段，長按喇叭抗議。(記者林澔一／攝影)
給我疫苗 其他免談 爭取疫苗，有民眾受網路號召，3日下午兩點駕車到總統府周邊路段，長按喇叭抗議。(記者林澔一／攝影)

為要求政府提供疫苗給全民施打，昨有網友號召群眾駕車繞行總統府，長按喇叭抗議，3日中午近50輛汽車出現在總統府周遭齊鳴喇叭，導致附近路段壅塞10餘分鐘，警方見狀展開疏導，並管制周邊路段。

2日晚有相關文宣在網路上流傳，號召民眾3日下午2時駕車到總統府周邊路段集結，化整為零不集合，一起長按喇叭10秒鐘，表達「全民要求趕快施打救命疫苗」的訴求，其中一張文宣還附註發起人為前新聞局長鍾琴、立法委員鄭正鈐。

3日中午2時，幾名民眾手持新黨旗幟，在凱達格蘭大道、重慶南路一段路口揮舞，近50輛汽車聚集總統府周邊路段，慢速行駛、齊鳴喇叭抗議，零星車輛也掛上新黨旗幟出現，現場噪音不斷，也導致車流堵塞。

轄區中正一分局見狀展開疏導，針對總統府旁寶慶路、博愛路、貴陽街一段、重慶南路一段實施管制，只出不進，讓聚集車輛向外擴散，淨化車潮，經過10多分鐘疏導管制，目前相關路段車潮已逐漸舒緩。

警方說，過程皆已錄影蒐證，有車輛未依員警指揮行駛，及按鳴不依規定者，事後將依道路交通管理處罰條例第60條、第41條法辦。

總統府發言人張惇涵回應，這類的政治操作或作秀，企圖刻意煽動對立情緒，不僅造成不必要的群聚，對防疫工作也並沒有任何幫助。

國民黨文傳會副主委鄭照新表示，人民團體對疫苗需要已焦急不耐，每日確診與死亡的不再只是數字，而是所認識的同事，同學，親人，朋友，蔡政府需要採取果斷行動阻止事態繼續惡化，希望蔡英文能聽見民間無助呼喊。

鄭照新呼籲，總統府要認真聽取這些聲音，而不是再度忙著做梗圖攻擊這些真實的百姓心聲。

疫苗 汽車 國民黨

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