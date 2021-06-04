我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾41.2%民眾 已完成疫苗接種

台新增本土472例、21死 累積破萬人確診

不記得自己的小英 卻成了自己的照妖鏡

黑白集
蔡政府被批卡民間購贈疫苗。（本報次料照片）
蔡政府被批卡民間購贈疫苗。（本報次料照片）

蔡政府採購疫苗不力，又亂卡民間購贈疫苗。結果，蔡英文12年前喊話馬政府，要求排除《採購法》速購克流感藥物的往事被挖出來。兩相對照，當年的蔡主席，恰成今日蔡總統的照妖鏡。

2009年，台灣遇上H1N1大流行，情況遠不及今天的新冠肺炎嚴重。當時，蔡英文以主席身分要求馬政府，應跳過法令限制盡速對外採購，不要再等國產的國光疫苗。12年後的蔡英文，卻用各種法令來限制民間自行採購，還要人民耐心等待她力薦的國產高端疫苗完成實驗，簡直判若兩人。

蔡英文不記得自己12年前嚴正說過的話，她是記性不好嗎？這其實與記憶力無關，而與執政理性有關。如果主政者心裡想的是百姓，他的執政理性就會強大一些，決策就會追隨「以民為念」的邏輯。如果主政者心裡想的只是權力，他的理性就會被擱在一旁，決策就只剩下自己的利益考量。

不記得自己的小英，其實忘記了好多事。她忘了，她說過她的政府是「最會溝通的政府」，用拒馬擋在她和人民之間；她忘了自己說過「謙卑，謙卑，再謙卑」，傲慢對待各種批評；她稱勞工是她心中「最柔軟的一塊」；卻始終沒人找到她心中的柔軟地帶。

也許不能怪蔡英文。文青稿件唸多了，哪一句是自己的信念，都搞不清了。（轉載自聯合報）

蔡英文 疫苗 台灣

上一則

疫情攀高 移工、長照確診爆發

下一則

東洋代理BNT疫苗破局 也曾卡在中央要授權書

延伸閱讀

幕後／賴清德探日本助台AZ疫苗 安倍系統速回「可以」

幕後／賴清德探日本助台AZ疫苗 安倍系統速回「可以」
猛飆到慘跌 高端被誰害的？

猛飆到慘跌 高端被誰害的？
護理師遭確診者砍傷 蔡英文電話連線表達歉意

護理師遭確診者砍傷 蔡英文電話連線表達歉意
蔡英文曾批馬英九護航國產疫苗 馬辦： 現在呢

蔡英文曾批馬英九護航國產疫苗 馬辦： 現在呢

熱門新聞

台灣疫情大爆發，至今已半個多月，累計確診數達7225人。圖為台北市警察、環保局人員臨時被通知接種，讓醫院外出現排隊人潮，也增加感染風險。記者邱德祥／攝影

世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源

2021-06-01 17:17
兒子擔心自己撐不過這關，叮囑老母親「以後要聽醫護的話，人家說什麼都要做，要好好照顧自己」，醫護在旁聽著聽了後難過的掉下眼淚。(圖／台北慈濟醫院提供)

「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母

2021-05-31 16:48
全國疫情三級警戒，民眾盡量減少外出，但傳統市場仍是擠滿許多出門採買的民眾。圖為新北永和智光黃昏市場。記者季相儒／攝影

台採購疫苗政策轉彎 「中央簽約分配」企業難自購

2021-05-29 17:11
美旅客暴增，長榮航空緊急加開赴美班次。（聯合報系資料庫）

來美打疫苗爆量 長榮台北洛城增班 每周三班改天天飛

2021-06-02 18:48
台灣訂購的首批莫德納疫苗28日傍晚抵達桃園機場，督導人員指揮工作人員運送。記者鄭超文／攝影

台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

2021-05-28 17:29
鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會向政府申請採購500萬劑德國BNT疫苗，1日向疾管署遞件。圖為郭台銘（右）與夫人曾馨瑩。（圖：永齡基金會提供）

購500萬劑BNT 鴻海40小時遞件 郭台銘：全島一心

2021-06-01 22:09

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑
打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種

打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種
拜登擴大黑名單 禁投資華為等59 軍工與監控公司

拜登擴大黑名單 禁投資華為等59 軍工與監控公司

窮人止步…世界第一「天空泳池」 限富豪住戶使用

窮人止步…世界第一「天空泳池」 限富豪住戶使用
台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升