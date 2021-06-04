不記得自己的小英 卻成了自己的照妖鏡

蔡政府被批卡民間購贈疫苗。（本報次料照片）

蔡政府採購疫苗 不力，又亂卡民間購贈疫苗。結果，蔡英文 12年前喊話馬政府，要求排除《採購法》速購克流感藥物的往事被挖出來。兩相對照，當年的蔡主席，恰成今日蔡總統的照妖鏡。

2009年，台灣 遇上H1N1大流行，情況遠不及今天的新冠肺炎嚴重。當時，蔡英文以主席身分要求馬政府，應跳過法令限制盡速對外採購，不要再等國產的國光疫苗。12年後的蔡英文，卻用各種法令來限制民間自行採購，還要人民耐心等待她力薦的國產高端疫苗完成實驗，簡直判若兩人。

蔡英文不記得自己12年前嚴正說過的話，她是記性不好嗎？這其實與記憶力無關，而與執政理性有關。如果主政者心裡想的是百姓，他的執政理性就會強大一些，決策就會追隨「以民為念」的邏輯。如果主政者心裡想的只是權力，他的理性就會被擱在一旁，決策就只剩下自己的利益考量。

不記得自己的小英，其實忘記了好多事。她忘了，她說過她的政府是「最會溝通的政府」，用拒馬擋在她和人民之間；她忘了自己說過「謙卑，謙卑，再謙卑」，傲慢對待各種批評；她稱勞工是她心中「最柔軟的一塊」；卻始終沒人找到她心中的柔軟地帶。

也許不能怪蔡英文。文青稿件唸多了，哪一句是自己的信念，都搞不清了。（轉載自聯合報）