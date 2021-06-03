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新聞評論／先推拖再甩鍋 看「黨政高層」的醜態

聯合報社論
台灣本土疫情延燒卻苦無疫苗，蔡英文政府飽受抨擊。（記者陳正興／攝影）
台灣本土疫情延燒卻苦無疫苗，蔡英文政府飽受抨擊。（記者陳正興／攝影）

自4月下旬華航諾富特防疫破口迄今，台灣本土疫情已延燒了一個月，累計確診案例逾9000，死亡人數破百，每日新增確診數仍不見下降。在三級到準四級防疫規範下，除了醫護人員疲於奔命，許多服務業近乎停擺，製造業大受影響。一個月過去，這次的防疫破功，難道不該有人負責？

目前雖非討論責任問題的良好時機，畢竟防疫工作仍如火如荼，圍阻病毒仍是首務。但責任問題之所以不能不談，是因為執政黨的小編、網軍、寫手的各種輿論操作傾巢而出，四處帶風向。5月29日，許多媒體都出現「3＋11，華航應負責」的報導，放話者是不敢「實名制」的黨政高層。往前一日，陳時中先說3＋11的決定是內政部次長陳宗彥主持；次日被戳破後，他改口說自己才是會議主持人。如此撲朔迷離，似是為日後甩鍋預做準備。從駐大阪辦事處長自殺、萊豬進口、太魯閣號等一連串事件，人們看到執政當局對錯誤政策皆推託了事，政府已因循成風；因此這次防疫疏失的責任必須盡速釐清，以免疏漏繼續擴大。

民主國家若因政策失誤而造成人民生命財產的重大損失，人民要求負責任，當然是指行政官員的責任。就防疫而言，不論是5＋9或3＋11，乃至要求人民不准集會，或採取實聯制掃描條碼，人民都有可能心存僥倖虛以委蛇。華航內部管理不當、自律鬆散而釀禍，絕對是可惡的行為，政府當然應依法予以嚴懲，民眾也可以發起抵制。但不論是民間的自然人或法人，終究只是一個「被處罰」的對象，不是一個「負政策責任」的對象。如果華航要負責，那麼阿公店、獅子王都該負責，但難道只有政府官員沒事？因此，黨政人士放話要「華航負責」，絕對是混淆視聽的操作，其心態可鄙。

衛福部拿不出會議紀錄，陳時中先推說記不得，其後又甩鍋說「會議太多，沒有紀錄」；若果真如此，是如何發文華航？這與蘇啟誠自殺事件如出一轍，都是蔡政府一貫的「不知錯在哪裡，所以沒有人要負責」的耍賴招式。蘇啟誠因受到不當壓力而輕生，如果政府找到施壓者，那麼施壓的官員就得負責；若找不出施壓來源，則外交部長就應負責。政府機關如同企業，機關首長就像是總經理；所有管理理論都說：總經理對營運成敗負最終責任。但我們的外交部長獨創出「找不到人負責，就沒人可負責」的完美甩鍋理論，如今疫情造成重大災難，蔡政府又想比照適用。

事實上，這次防疫破口的政治責任，「戰犯」是誰，全台皆知，網路幾乎沒有雜音。民進黨不分區排名第一的立委范雲，不具任何防疫專業背景，卻憑黨團副書記長的權柄，對機師檢疫胡亂做出放寬的「強烈建議」，迫使行政機關屈從，她絕對是第一戰犯。此外，陳時中一心只顧華航營運，竟對如此嚴重的潛在防疫缺口輕易放行，充分體現岀他一年多來「政治凌駕專業」的獨斷，這是第二戰犯。這兩人是錯誤政策的提議者與拍板者，絕對閃無可閃。

我們必須提醒兩點：第一，追究行政責任，並不是藍綠鬥爭；即使黨政高層成功掩蓋了行政責任，也不表示執政黨獲勝。人民因防疫破漏承受的苦難，絕不會因為小編帶風向而雲淡風清，而會在下次選舉時算總帳。第二，台灣許多事情都是「同島一命」，追究行政責任不只是為了這次防疫，也是為將來的政策建立更健全的決策基礎。一個專靠甩鍋來維持執政尊嚴的政府，是在自欺。

防疫 陳時中 台灣

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