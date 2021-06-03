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3＋11決策過程沒會議紀錄 監委申請調查

台灣新聞組／台北3日電
3+11決策沒會議記錄，陳時中遭砲轟。（本報資料照片）
3+11決策沒會議記錄，陳時中遭砲轟。（本報資料照片）

疫情大爆發，外界認為放寬「3＋11」政策是主要破口，監察委員浦忠成、蘇麗瓊表示，相關決策過程疑似未見完備，為究明實情，已申請自動調查。指揮官陳時中昨說，疫情期間有時無法走會議紀錄，有時跟著會議紀錄走公文或會議開完馬上批公文，「行政上不完備，確實每天案件非常多，要請監委見諒」。

中央疫情指揮中心將國籍航空機組員返國檢疫措施，由「5＋9」（居家檢疫五天採檢陰性再自主健康管理九天）調整為「3＋11」。外界質疑是誰主持會議拍板決策？陳時中日前在立法院一度表示，相關決策會議是由副指揮官陳宗彥主持，但本報系聯合報日前獨家報導，陳宗彥在拍板當天並未出席會議；陳時中隔天才改口證實，翻了資料發現陳宗彥未出席，指揮中心政策，「我來負責」。

監委表示，國籍航空機組員返台檢疫措施放寬後，本土疫情即大爆發，究竟放寬檢疫措施與疫情爆發有無關聯？放寬檢疫措施有無作成會議紀錄？決策過程是否符合傳染病防治法、港埠檢疫規則等規定？相關問題，確有深入調查必要。

國民黨主席江啟臣說，指揮中心至今無法解釋「3＋11」決策過程，國民黨要求監察、司法單位積極追查真相，若確有行政疏失，應主動給予不幸死亡的確診個例賠償，是人禍就該賠償，才能避免重蹈覆轍。

國民黨前主席朱立倫表示，3＋11政策是外界認為造成疫情大爆發破口，放寬規定的關鍵會議紀錄竟能憑空消失，政府必須公開、負責，會議紀錄不能被「校正回歸」。

疫情 陳時中 國民黨

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