不甩中央 金、澎拒快篩將開罰

英國金融時報指出台灣疫情失守的主因，包括欠缺大規模篩檢機制。民航局昨起設置五個機場篩檢站，連小朋友都要忍痛採檢。(記者曾吉松／攝影)

立法院周一通過附帶決議，要求離島航站、港口設置全面快篩，但中央疫情指揮中心僅要求有症狀或過去14天有症狀者快篩，甚至撤銷離島三縣入境民眾強制篩檢 公告。金門、澎湖縣昨不甩中央規定，仍要求入境旅客全面強制快篩，拒不配合將開罰；連江縣政府採取「柔性全面快篩」，不會開罰，但縣府會再與中央溝通。

中央宣布交通部所屬的台北松山、台中、嘉義、台南及高雄小港機場 等五大航空站設立篩檢站，卻未將台東豐年機場納入其中，綠島鄉長謝賢裕氣得大罵，「難道綠島和蘭嶼是菲律賓的嗎？」台東向中央爭取協助設置，副縣長王志輝說，中央已回函表示將補助設置快篩站，衛生局昨前往場勘，預計本周末之前將完成。

金門縣立委陳玉珍昨直奔衛福部疾管署，揚言找指揮官陳時中抗議，「金門人不是次等公民」。指揮中心醫療應變組副組長王必勝說，充分了解立委意見，明天全國防疫視訊會議將請教離島地方政府的看法。

國民黨團書記長鄭麗文說，朝野共識是離島機場全面普篩，陳時中答應國會決議後，回去卻打假球，藐視國會與台灣 人。國民黨募集4000劑快篩試劑到貨，將盡速分發三離島縣政府運用。

金門機場昨到站三班次、載客131人，其中在台灣端快篩14人，金門快篩112人，檢率96%。縣長楊鎮浯說，中央全面快篩和三離島的認知不太一樣，疾管署稱只要填寫健康聲明書，又自覺沒有狀況者，就可以不用篩檢，但「不能將希望寄託在這樣的篩檢」，金門還是會按既定計畫來做，拒不配合的旅客，民政與警政將「加強關懷」，最重開罰15000元。

昨天共178人飛抵澎湖，全數在台灣或入境澎湖時完成快篩，均呈陰性。澎湖縣長賴峰偉表示，離島醫療救護量能不如台灣本島充裕，在機場設快篩站，希望換取澎湖鄉親多一層保障。

連江縣疫情指揮中心表示，昨日入境22人，16人完成快篩，六人持續追蹤關懷。