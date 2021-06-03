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猛飆到慘跌 高端被誰害的？

黑白集

受蔡政府百般厚愛的高端生技，上周獲得政府五百萬劑疫苗合約後，本周股價卻連三天跌停鎖死，引發熱議。先前高官明裡暗裡吹捧，高端一路猛飆；而今正式簽約，為何反而慘跌不休？原因只有一個：高端是被政治害的。

高端股價一年來大漲了十幾倍，從蔡英文、陳建仁、蘇貞昌到陳時中等高官，時不時就為它釋放利多，幫它熱灶添柴。而同是國產疫苗的聯亞，則從未承受此等關愛的眼神。最近，蔡政府千方百計要卡住民間自購疫苗，目的就是為了幫高端作嫁。

綠營網軍還吹噓，高端疫苗是莫德納的「孿生兄弟」，均源自美國國衛院的技術移轉。問題是，這兩個硬湊的「孿生兄弟」身世天差地遠，不僅疫苗技術層次不同，臨床實驗進度也差了半邊天，到底在孿生什麼？高端的二期試驗尚未解盲，政府便急著下單購買，連該公司計畫主持人都覺得不解。政府如此猴急，民眾當然會覺得其中有詐。

更重要的是，現在疫情蔓延不止，台灣民眾期待疫苗如大旱之望雲霓。蔡政府卻架子一擺，說什麼都不讓民間自行進口，民眾也難以自作選擇。這種鴨霸的態度，當然連帶讓民眾對蔡政府力推的高端疫苗心生惡感。

與其說高端是「利多出盡」，倒不如說是蔡政府「信用出盡」，使高端受到牽累。

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