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高端跌停4天 傳官股護盤 藍不信沒有鬼

台灣新聞組／台北3日電
高端疫苗連續三天出現跌停板，股價從前波高點逾400元來到2日的284元，市值蒸發逾200億元台幣。(記者陳正興／攝影)
高端疫苗連續三天出現跌停板，股價從前波高點逾400元來到2日的284元，市值蒸發逾200億元台幣。(記者陳正興／攝影)

與政府簽訂500萬劑疫苗預購後，高端疫苗出現連續第四根跌停，市場信心不足，恐慌性賣壓仍在。市場更憂心基亞事件翻版，不少不利的謠言出現，政府昨雖出面闢謠，金管會也說要嚴查「禿鷹」行為，但仍無法挽救高端股價。高端今日開盤即跌停，股價暫為256元，仍有逾萬張委賣單，賣壓仍然沈重，顯示這波逃命潮仍未結束。

先前傳出八大公股行庫連三天買超高端，合計約1億3000萬元（台幣，以下同），國民黨立院黨團質疑，八大行庫在高端跌停時反向接股，「說沒有鬼，我才不相信」。財政部和金管會都澄清，財政部所屬八大公股金融事業均未動用自有資金買進高端股票，公股證券經紀商則是受客戶委託下單買賣，不屬公股金融事業投資。

法人說，所謂的「八大公股行庫買賣超」統計，是指公股行庫旗下券商全體客戶的下單金額，難以作為官股護盤甚至炒作的證據。

高端昨天股價收在284元，自前波高點逾400元計算，市值蒸發逾200億元。

此波高端接獲大單後卻反常大跌，引發各界好奇，且大跌的同時，還發現合庫、土銀、台銀等八家公股銀行不斷買超，被解讀為官方下令救股價。

國民黨團書記長鄭麗文表示，高端疫苗股票這兩天跌停板，換來蔡英文總統高度關切，還出來開記者會，昨天八大行庫進場買高端，國難當頭，因疫情死亡人數激增，醫護瀕臨崩潰，總統與部長每天想炒股票跟護盤？

股價 疫苗 股票

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