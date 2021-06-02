新聞評論／撒錢遮施政缺失 蔡政府掏國庫不手軟

蔡政府未到國際上去積極洽購疫苗，5月本土疫情大爆發，防疫時機顯已慢了三拍。圖為彰銀晴光分行有兩員工確診，分行行員全數隔離，支援人力身穿「兔寶寶裝」待客。（記者邱德祥／攝影）

幾乎是以菜市場拍賣喊價的速度，立法院火速三讀通過《肺炎防治及紓困 特別條例》，一口氣將原先4200億（台幣，下同，約152億美元）的特別預算 翻倍，加到8400億元。在民進黨予取予求的立法院，這是過去五年司空見慣的現象，蔡政府掏國庫的錢絕不手軟，在野黨幾無阻擋能力。但從人民的角度看，即使不在乎政府如何揮霍，仔細想想施政的品質和民眾得到的服務，你不可能不憤怒。

說蔡政府是「撒錢高手」，是一種不及格的形容；彷彿錢是它的，它愛怎麼花就能怎麼花。這是錯誤的觀念。國庫的公帑是全民所有，政府只是被人民選出來代為主持運用；如果政府用得不合理，人民當然可以表示異議，因為胡亂揮霍對國家長期發展不利。蔡政府是一個紓困補貼上癮的政府，它運用各種撒錢手段來安撫和麻醉百姓，用來遮掩政府的施政缺失，用的卻是全民的資產。久而久之，這變得有點像毒犯和毒癮者間的惡性循環。

檢視台灣目前的景況，一方面是本土確診患者暴增卻收治困難，另一方面篩檢能量及疫苗 數量嚴重不足，這種困境是如何造成的？從特別預算的編列與執行看，立刻可以得到答案：政府團隊拿著錢到處亂撒，卻沒有用在刀口上。政府先前編列的4200億特別預算，迄今已花掉九成，其中包括115億的疫苗預算，但為何現在到手的疫苗那麼少？原因無他，政府根本沒有積極用心去爭取。

且看，編列115億元疫苗預算，表示蔡政府打算給每個國民的疫苗預算只有500元。這個數目，約只夠打一劑BNT／輝瑞疫苗，打不到半劑莫德納疫苗。過去16個月，蔡政府一直好整以暇，既未到國際上去積極洽購疫苗，甚至未曾想到要為人民提高疫苗預算。直到5月本土疫情大爆發，蘇內閣才利用追加紓困條例預算的機會，增列了224億元的疫苗預算；然而，時機顯已慢了三拍。

由此，不難看出蔡政府施政的捨本逐末與輕賤人命。如果政府珍視人民性命，如果疫苗是蔡總統所說的「國家戰略優先物資」，為何只願花區區500元在每人身上去購買可以保護生命的疫苗？政府難道不知道，只有當多數國民打過有效疫苗並獲得群體免疫，才是這場防疫大戰勝利的關鍵？現在，政府利用紓困對每個有學童的家庭發放1萬元補助，完全是矯情。如果及早做好防疫及接種，這場疫情即可倖免，使人民免於三級警戒的行動束縛，那才是學童和家長更想過的生活。包括計程車司機或接受補助的人，誰不想好好正常地做生意，誰稀罕領取政府為掩飾失職而發的補貼？政府把勤奮的百姓變成強迫救濟者，不自覺羞愧嗎？

事實上，不僅政府採購疫苗的算盤錯得厲害，一年多來我們看到陳時中「惜篩如金」的節約邏輯，也荒謬到可笑。指揮中心的幾位臭皮匠聽不進外界建言，堅持著自己「少篩少確診」的鋼鐵信念，以致疫情大爆發立刻措手不及，許多人未及驗出確診即病故。然後，他們又發明「校正回歸」的障眼法，讓外界永遠搞不清確診人數及染疫過程。換言之，陳時中或許節省了幾億元的篩檢經費，政府卻要付出數千億的代價來收拾善後；打這種算盤的政府，真是太瞎了！

先前，蔡政府花了8800億元搞前瞻建設，民眾等到的卻是缺水又缺電。現在，蔡政府為了防疫及紓困，一撒又是8000多億元，多數百姓卻連一劑疫苗都盼不到。許多錢，都前進網軍側翼的口袋了吧！