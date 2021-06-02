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1張圖：全美逾40.9%民眾 已完成疫苗接種

台本土確診案例增549例、12死 新北310例最多

新聞眼／謀財未害命 原來阿扁不是最壞

黑白集
國內新冠肺炎疫情嚴峻，蔡英文表示政府很樂意和民間一起努力，確保疫苗是安全合法，絕對沒有阻擋問題。圖／總統府直播影片
國內新冠肺炎疫情嚴峻，蔡英文表示政府很樂意和民間一起努力，確保疫苗是安全合法，絕對沒有阻擋問題。圖／總統府直播影片

蔡政府疫苗採購黑幕重重。府院指責中共阻撓，現實卻是對民間團體自救大設路障，並與實驗未完成的國產業者簽下保密訂單。民眾質疑綠官趁疫炒股，不料，拿到大單的高端疫苗被獲利了結，吞下跌停板，驚動蔡總統出面自清。

新冠病毒肆虐，全球生技股因疫苗開發成為金礦。然而，採最新技術的莫德納和ＢＮＴ股價也只翻了十來倍，而高端尚未二期解盲，竟猛飆數十倍，好奇特。沒解盲，卻有總統預告上市時間、前副總統的保證安全，股民當然一路追價。

蔡總統說，相關政務人員沒炒股，若有具體指控必依法嚴查；疫苗生產是國家戰略優先項目，絕不會為國產疫苗犧牲品質與安全，會依國際科學標準安全把關。然而，既是國家戰略，怎麼會把全部希望押在成敗未定的實驗品？

再說，若無內線或護航，為何趕在藥審通過前數日簽下千萬訂單？這數字，與今年初股市老師的預告還「不謀而合」。政府聲稱符合國際標準，卻扭曲國際標準、假造他國疫苗實驗數據，這難道不是為業者另闢旁門左道？

執政者眼裡只有國產疫苗，相比之下，躺在醫院外車道上的染疫同胞餐風露宿，只得到官員切割卸責，人命不如跌停板。難怪網民想起陳水扁，說他再壞不過是貪汙人民血汗錢，雖謀財卻未「害命」。(轉載自聯合報)

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