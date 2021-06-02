3+11紀錄毀屍滅跡 在野促監院查

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中對「3+11」方案的說法反覆。(本報資料照片)

機組員檢疫措施放寬為「3加11」，被視為本土疫情 爆發的破口。衛福部疾管署卻回應，相關決策「未作成會議紀錄」。民眾黨立委高虹安昨表示，就連學校開班會都有會議紀錄，如此重大決策變更竟沒有，「監察院應該調查是否有毀屍滅跡的可能性」。前立委孫大千也批評，「就這麼看不起台灣 人民的智商嗎？」

高虹安指出，立委們追了許多天的「3加11」決策會議紀錄，好不容易等到疾管署第一次書面回函，但竟然沒有會議紀錄，令人匪夷所思，「這樣的決策過程，教人民如何接受？」陳時中 的說法也反反覆覆，監察院應介入釐清疑點。

民眾黨立院黨團總召邱臣遠也表示，如此重大決策沒有會議紀錄、沒有列管事項，「難道不算瀆職？監察院還不啟動調查？」民眾黨團將正式行文衛福部，要求提供該月專家會議的會議紀錄，釐清決策過程，「是每一場專家會議都沒有做會議紀錄？還是這場會議紀錄『被消失』？」

孫大千則批評，陳時中、桃園市長鄭文燦和民進黨立委范雲這三位「滅台三人組」，就這麼看不起台灣人民的智商嗎？

孫大千表示，鄭文燦3月31日承諾機師工會「向中央爭取調整管制方案」，後來事情鬧大，鄭竟宣稱「勞動局沒有發函給中央」；陳時中親自主持了「3加11」會議，第一時間卻說自己沒參加，還甩鍋給副指揮官陳宗彥，更扯的是居然可以糊弄台灣人民說「未作成會議紀錄」，究竟是為了保護誰呢？