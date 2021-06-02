報告一 再滾動調整 立委批陳時中自打臉

陳時中「滾動式調整」引批評。(圖：本報資料照片)

立法院朝野協商要求衛福部說明為何撤下BNT疫苗 緊急使用授權（EUA）。衛福部昨回覆，年初有洽談BNT疫苗，因此預估供應時程並列入疫苗接種文件，但針對現行接種之疫苗廠牌已做「滾動式調整」。國民黨立院黨團首席副書記長陳玉珍表示，民進黨只會用「時空背景不同」、「滾動式調整」來硬拗，黨團將退回報告。

疾管署網站上原本認證「BNT疫苗獲台灣 緊急使用授權」文字，遭藍營發現4月27日被消失。衛福部原回覆，年初有洽談BNT疫苗才列入文件，但針對現行接種之疫苗廠牌已做「滾動式調整」；晚間再補充表示，5月3日接獲COVAX通知無法供應BNT疫苗，但與藍委查證疾管署4月27日就撤下BNT緊急使用的說法不符。

時代力量黨團總召邱顯智表示，先前疫苗接種須知暨意願書就有寫到BNT得到台灣緊急授權，指揮官陳時中 在立院答詢時一開始說有，後來又改口「記錯了」，令人覺得非常奇怪，為何相關公文書、發言如此草率。

民眾黨團總召邱臣遠表示，陳時中近來說法一變再變，傷害指揮中心公信力，希望不管任何議題，都應該完整公開地清楚說明，「不要讓今天陳時中打臉明天陳時中」。

指揮中心下午二時的記者會曾經是安定民心的最大力量，如今指揮中心還是天天開記者會，但從企業快篩到民間採購疫苗，全是「擠牙膏」式的透露訊息，媒體不問就不講，媒體直球詢問也未必能得到解答，回答也模糊不清，甚至錯漏不斷，需時時「回歸校正」。

自立委陳玉珍於立院詢問地方政府自購疫苗的可行性後，中央說法簡直錯綜複雜，日新月異。先是拿出藥事法，只要符合藥商資格即可採購，後續又強調採購疫苗必須要由中央統籌，在民間團體、企業紛紛表態願意挽袖助百姓一臂之力，後續規則再改，一日嚴過一日，激起民眾中央卡疫苗的怒氣，非得總統出面後，才急轉直下，語氣放軟。

身為負責任的政府，提出相關政策，不該是邊走邊看，隨時想加碼就加碼，若政策無中心思想可以依循，民眾對於政府提出的政策將不再信任，反正也許明天又會改變？聽聽就好。