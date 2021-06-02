蔡說政務官沒炒股 藍委：有查人頭嗎

國民黨立委賴士葆。(圖：本報資料照片)

高端疫苗 是否涉及炒股的話題延燒，政商關係也被外界檢視。蔡英文日前表示，相關政務人員都沒有炒股問題。但國民黨立委賴士葆質疑，她有去查內部人的三親等或借人頭的炒股嗎？

根據監察院政治獻金公開查閱平台資訊，高端疫苗大股東政治獻金範圍涵蓋藍綠政治人物，包括新北市長侯友宜、立委張宏陸、時任立委黃偉哲與無黨籍台北市議員林穎孟等人都在名單上。

根據2019年至今的39份監察院財產申報紀錄顯示，政治人物持股部分，這兩年半來並未有立委或縣市首長、部會首長申報持有高端股票 ；申報有高端疫苗股票者，僅有高雄市前青年局長林鼎超持有九點6萬股，高雄市環保局長張瑞琿也在去年11月19日申報4000股。

高端疫苗爆出炒股陰謀論，高端疫苗母公司基亞生技（股票代碼3167）去年也曾爆出內線交易疑雲，時任財務長歐朝銓及其親友共五人，曾被調查利用日本 公司Oncolys合作開發的新藥OBP-301，授權給日本中外製藥公司之訊息，買賣股票獲利，共獲利450萬餘元，但士林地檢署難認五人內線交易，不起訴處分。

賴士葆指出，蔡總統不擴大清查人頭炒股，這麼快就開金口定調背書保證，已有檢調人員問「這教我們如何介入調查？」

民眾黨立委蔡壁如也說，應由金管會及檢調出來說明，蔡總統出來說明並不恰當，「民眾會更火大，認為此地無銀三百兩」。她說，民眾最想要的是疫苗，不是聽政府在說有沒有炒股，這是讓大家更懷疑的話語。

民眾黨立委張其祿質疑，在公開談話中「報明牌」是不是擾亂股票市場？即使總統公開說明無政務官炒股行為，但政府在國產疫苗安全把關及疫苗研發結果尚未完成的情形下，即大力鼓吹特定疫苗研發公司的疫苗，將於特定期間就可提供施打，並進行政府採購，這對股票公開市場而言，就有鼓勵大眾投資該公司的行為。