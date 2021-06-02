我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾40.9%民眾 已完成疫苗接種

台本土確診案例增549例、12死 新北310例最多

蔡英文曾批馬英九護航國產疫苗 馬辦： 現在呢

台灣新聞組／台北2日電
蔡英文總統昨針對「防疫工作與疫苗進度」發表視訊談話，強調擁有自己可以供應的疫苗，為國家戰略優先項目。記者陳正興／攝影【作者：陳柏亨，日期：2021-06-01，數位典藏序號：20210531203917923】
蔡英文總統昨針對「防疫工作與疫苗進度」發表視訊談話，強調擁有自己可以供應的疫苗，為國家戰略優先項目。記者陳正興／攝影【作者：陳柏亨，日期：2021-06-01，數位典藏序號：20210531203917923】

新冠肺炎疫苗議題引發國人高度關切。總統府前副秘書長、馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天表示，蔡英文2009年曾批馬政府「與廠商站在一起幫還未被世界認證安全有效的國內疫苗品質護航」，如今這每一句都完全適用在她自己身上；總統府則回應，「2009年的蔡英文和現在的蔡總統立場一致」。

對於蔡總統前天親上火線澄清相關政務人員沒有炒股問題，並表示擁有國產疫苗是國家戰略優先項目，台北市長柯文哲表示，大家心裡都有一把尺，到現在為止，新冠肺炎已死亡超過100人，也沒有看過蔡英文出來開記者會，但前天高端股票一跌停，蔡英文就出來開記者會。

柯文哲再問蔡總統，「有時候要思考一下，政府的優先項目是什麼？」他還是那一句話，「國內生技產業要扶植，我們也要發展自己的疫苗產業，我都沒意見」，但有時候局勢改變，事有輕重緩急。他還是主張，疫苗可以進來就先打了，不然三級管制再拖3個月。

蕭旭岑也提醒，2009年時任民進黨主席的蔡英文，曾喊話馬政府「應該排除採購法的障礙，盡速向國際市場收購克流感藥物，以增加台灣克流感的安全存量。為恐國光疫苗在臨床實驗發生狀況，政府必須先行向國際市場採購疫苗。衛生署應與民眾站在一起，不是與廠商站在一起幫疫苗品質護航。」蔡英文當年的每一句話，現在都完全適用在她自己身上。

蕭旭岑說，照此標準，蔡英文應該立刻指示行政部門向國際市場採購已獲世衛（WHO）認證的疫苗，而非「與廠商站在一起幫還未被世界認證安全有效的國內疫苗品質護航」，只讓人感覺是在技術性阻撓、拖延民間進口疫苗，這是「政府不仁，以百姓（性命）為芻狗」。

總統府發言人張惇涵表示，政府當然必須受到監督，任何有建設性的建議，政府都會盡全力做到更好、責無旁貸，但政治口水無助於防疫，尤其在疫情緊張的此時此刻，過度的政治操作和過度的言行舉止，都令人感到非常遺憾。

張惇涵說，2009年對抗H1N1疫情期間，蔡英文曾指出幾項防疫重點，包括成立中央防疫指揮中心、中央與地方聯合作戰、疫情透明化、盡量到國際市場收購疫苗等作法；去年政府也這麼做，「2009年的蔡英文和現在的蔡總統立場一致」；反倒是去年也有多名在野黨立委曾提案或主張，應該鼓勵支持國產疫苗研發，對照近日相關立場，昨是今非的言論令人遺憾。

疫苗 蔡英文 疫情

上一則

科學園區擬團購疫苗自救 企業憂打國產疫苗商旅受阻

下一則

郭董喊「全島一心」 鴻海購500萬劑BNT40小時遞件

延伸閱讀

蔡英文：沒擋民間買疫苗 沒炒股

蔡英文：沒擋民間買疫苗 沒炒股
台灣用政治抗疫 蔡英文作繭自縛

台灣用政治抗疫 蔡英文作繭自縛
蔡英文上火線談疫苗：內部清查 沒炒股

蔡英文上火線談疫苗：內部清查 沒炒股
柯文哲：5/13至今 感覺像參加世界大戰

柯文哲：5/13至今 感覺像參加世界大戰

熱門新聞

兒子擔心自己撐不過這關，叮囑老母親「以後要聽醫護的話，人家說什麼都要做，要好好照顧自己」，醫護在旁聽著聽了後難過的掉下眼淚。(圖／台北慈濟醫院提供)

「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母

2021-05-31 16:48
全國疫情三級警戒，民眾盡量減少外出，但傳統市場仍是擠滿許多出門採買的民眾。圖為新北永和智光黃昏市場。記者季相儒／攝影

台採購疫苗政策轉彎 「中央簽約分配」企業難自購

2021-05-29 17:11
台灣訂購的首批莫德納疫苗28日傍晚抵達桃園機場，督導人員指揮工作人員運送。記者鄭超文／攝影

台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

2021-05-28 17:29
台灣傳出有旅行社開出「豪華出國打疫苗團」，主打「輝瑞21天版」，不含防疫旅館費用，全部行程要價35萬1902元。路透

網路瘋傳台將推輝瑞疫苗團 21天要價35萬還能玩美西

2021-05-26 07:40
莫德納疫苗將抵台。 美聯社

首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打

2021-05-27 09:04
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(記者楊雅棠／攝影)

上海復星有意贈輝瑞 陳時中：中國沒在打的 我們有興趣

2021-05-26 03:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」

邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」
「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺

「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺
歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

揚名美電視節目界奧斯卡 蔡依林挺肚產子連奪11獎

揚名美電視節目界奧斯卡 蔡依林挺肚產子連奪11獎
世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源

世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源