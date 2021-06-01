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內外夾攻 楊翠辭促轉會主委 葉虹靈代理

記者李承穎、鄭媁／台北1日電
促轉會剛獲准延任一年，主委楊翠（右）突請辭獲准；圖為她和行政院長蘇貞昌日前在立法院備詢。（本報資料照片）
促轉會剛獲准延任一年，主委楊翠（右）突請辭獲准；圖為她和行政院長蘇貞昌日前在立法院備詢。（本報資料照片）

促轉會五月才獲准延任1年，但主任委員楊翠及專任委員林佳範、兼任委員許雪姬因日前向行政院請辭，於28日經行政院長蘇貞昌核定准辭，副主任委員葉虹靈代理主委。

促轉會指出，未來1年，仍將依規畫持續堅定落實轉型正義工作。

行政院發言人羅秉成表示，楊翠、林佳範及許雪姬基於個人因素提出書面辭呈，蘇揆上周五邀3人到院當面表達惋惜與感謝之意，並聽取相關建言及意見，蘇揆最後尊重3位委員決定，勉予同意辭職，非常肯定及感謝3人奉獻與辛勞。蘇揆指定葉虹靈代理主委一職，並期許及嘉勉促轉會全體人員繼續為轉型正義共同努力。

楊翠表示，4月初共同決議向行政院提出申請延長任期1年並獲行政院核准，機關延任是一個全局思考，但她因向對家人的承諾、身為人子的牽掛與責任，必須結束在促轉會的工作，離開台北返回家鄉，返回教學崗位。

；這幾個月來數度向蘇院長請辭，院長一再誠摯挽留，但最後仍然尊重自己決定，「我真心感謝院長的寬諒與成全。」

楊翠說，感謝兩屆委員會的同伴，3年來一起在艱困中努力，在風雨中前行，織就深摯感情連帶；對於向來是孤鳥性格，總是獨來獨往，「幾乎不曾與團隊一起協作的我來說，這段時間的經驗，獨特且珍貴。」

促轉會剛獲行政院長蘇貞昌同意延任1年，促轉會主委楊翠就請辭獲准，不僅讓外界霧裡看花，也讓主委「被架空」說法再度浮上檯面。外界批評，短短4年走了2個主委，本該是平反政治受難者的組織，若連內部都搞不定，為受害者發聲的公信力恐不在，促轉會還「轉得下去」嗎？

促轉會目前面臨的問題是「內外夾攻」。今年2月便傳出楊翠長期被副主委葉虹靈架空，實踐轉型正義時處處受葉掣肘，此事除了驚動綠營高層，也傳出內部工作分配不均，還有許多人轉往監察院人權會等問題。

促轉會還面臨外部反對。例如，「民間真相促進會」就曾經高分貝質疑促轉會為延任而延任，在野黨也批工作效率不彰，甚至綠營高層也曾想過讓人權會接手，這些都是楊翠領導促轉會近期所面臨壓力。楊翠曾在內部會議上說出要請辭，昨天臉書聲明中也表明「數度請辭」，證實無心戀棧已久。

立委坦言，促轉會的任務難度很高，包括中正紀念堂正名問題、公開相關歷史文件，都會被視作當「政治打手」；另一方面，政治受難者的補償遲遲未達預期成果，連受害者都不力挺，也讓促轉會備受質疑。

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