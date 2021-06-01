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「救命錢不能緩」 紓困3讀火速公布 預算上限8400億

台灣新聞組／台北1日電
立法院會三讀通過修正紓困振興特別條例部分條文，提高預算總額上限至新台幣8400億元。圖為天母商圈氣氛冷清，許多店家暫停營業減少損失。（記者林伯東／攝影）
立法院會三讀通過修正紓困振興特別條例部分條文，提高預算總額上限至新台幣8400億元。圖為天母商圈氣氛冷清，許多店家暫停營業減少損失。（記者林伯東／攝影）

立法院昨天三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正案，提高紓困振興特別預算上限至8400億元，並將特別條例期限延長1年至明年6月30日止。立法院三讀修正紓困條例後，立法院長游錫堃表示，他已立即簽署紓困條例修正案公文，咨請總統公布，「救命錢不能緩」。蔡英文總統昨天隨即以總統令公布這項修法。

行政院表示，將在本周四院會提出特別預算案送立院審議，會加緊行政作業，以最快速度、最便利方式展開紓困。民進黨立院黨團總召柯建銘表示，立法院下周二將召開臨時會，邀請行政院長蘇貞昌專案報告紓困特別預算並備詢。

立院並通過206項附帶決議，包括朝野協商昨天同意國民黨團所提出的3項附帶決議：進入離島全面普篩，通往離島的本島機場、港口一周內完成設置快篩站；行政院紓困特別預算補助地方政府預算比率，由目前的6%提升至10%；並在下會期一開始，繼續成立疫苗採購調閱專案小組。

去年政府針對新冠疫情推出一連串紓困方案，卻因多頭馬車、層層關卡，加上朝令夕改，引發「玉蘭花之亂」。工鬥團體昨舉行線上記者會，以「勞工紓困別抄去年，實質認定發給勞工」為口號，提出「紓困補助應直接發給勞動者」、「不要綁定事業單位或透過職業工會」、「勞動部全面主責處理各項勞工紓困方案」等3大訴求，希望紓困4.0勞工方案，不要重演「玉蘭花之亂」。

桃園市產業總工會理事長朱梅雪說，經濟部主導的紓困補助，必須等店家或企業單位提申請才能提撥。雇主不申請，勞工就領不到，對勞工幫助有限。他認為，面對此次疫情，應由勞動部全面主責處理各項勞工紓困方案，特別是政府勒令停業或因應防疫升級全面外帶衝擊的勞工紓困。

桃園市產業總工會秘書邱宇弘說，許多自營工作者投保薪資雖高於2萬4千元，實資薪資卻遠低於2萬4，此一條款排除了不是富人的自營工作者。他以補習班老師和桿弟為例，投保級距超過2萬4千元，又無法綁定事業單位或參加職業工會，求助無門。他呼籲政府單位實質認定受衝擊之產業勞工，不要綁定事業單位或透過職業工會。

新北產總理理事長洪清福說，去年補助曾發生，經濟部補助雇主的金額包括補助給付勞工薪資，卻被雇主當成補助營業上的損失。他要求政府，若發現雇主拿到補助卻解雇勞工，必須裁罰或收回補助。

紓困 勞工 預算

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