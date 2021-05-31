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柯：對付病毒應像對付我 陳時中：評論不必太粗暴

台灣新聞組╱台北31日電
台北市長柯文哲再嗆中央，如果對付新冠肺炎，能像對付他那麼用心，就不會把疫情搞成這樣子。（圖：北市府提供）
台北市長柯文哲再嗆中央，如果對付新冠肺炎，能像對付他那麼用心，就不會把疫情搞成這樣子。（圖：北市府提供）

新冠肺炎疫情嚴峻，台北市立聯合醫院陽明院區昨天協助員警及環保清潔人員施打疫苗，有醫護抱怨，衛生局前天早上臨時通知施打，下午就有大量第一線防疫人員湧進醫院打疫苗，醫院最後才知道，讓醫護人員手忙腳亂。台北市長柯文哲表示，市府希望最短時間讓更多人打疫苗，排隊間隔拉大就好，多數人盡快打完是好事不是壞事。

行政院院長蘇貞昌昨表示，預計6月達到疫苗施打高峰，應作好施打準備。中央流行疫情指揮官陳時中則態度較保守，他表示，疫苗施打何時達到高峰，必須看貨何時進來，為了提高接種效率，除了醫療機構和診所，還將設置大小型接種站，也可在員工人數眾多的企業設立臨時接種站。

柯文哲昨再嗆，「中央對付新冠肺炎，若能像對付柯文哲這麼用心，就不會把狀況搞成這樣子。」

至於醫療量能問題，病床數到底夠不夠？引起中央與地方互嗆。蘇一峰PO文酸中央「當自己在玩模擬城市是吧？」柯文哲更是多次怒斥中央「腦袋裝水泥」（腦筋僵化）、「想砸病歷」，陳時中昨天回應，「其實用太粗暴的話評論，大可不必」，地方應與中央攜手防疫。

專家小組召集人張上淳表示，這波疫情個案重症率約一成，已有728人嚴重肺炎，當中180人使用呼吸器，兩人使用葉克膜。

疫苗 柯文哲 疫情

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