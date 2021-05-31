我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠本土確診增347例、15死 校正回歸數下降

金山華埠遊民掐脖、抓髮 襲擊亞裔女警 將被控仇恨犯罪

綠網軍護航國產疫苗 醫轟大錯

記者丘采薇、蕭雅娟

記者丘采薇、蕭雅娟／台北31日電

台灣新冠疫情嚴峻，不少民眾呼籲爭取國際疫苗。民進黨網路社群中心主任范綱皓日前在臉書放上自製圖卡，稱全世界疫苗都是經過二期人體試驗就緊急授權上市了，被質疑是為了掩護預計完成二期就要緊急授權的國產疫苗。據悉，相關言論令黨高層認為不妥，憂心范綱皓此舉可能反而害了國產疫苗。

「宅神」朱學恒則點名「造謠謀財害命文」的就是范綱皓，將向台北地檢署告發范涉嫌散播不實訊息。范綱皓說，他沒有唱衰國產疫苗，也沒有攻擊外國疫苗；他貼文的討論皆有所本，提供給大家參考。

范綱皓在臉書上拿自己「查資料」得來的數據聲稱，包括AZ、莫德納及BNT疫苗，皆處於「三期未正式完成」階段，便獲得緊急授權許可，進行施打；國產疫苗要不要去申請「緊急授權使用」、是否能申請過，本就是依食藥署的規定辦理。他並稱，「我不懂攻擊國產疫苗，對現在的防疫有什麼幫助？」

知情人士指出，目前國產疫苗正在等待完成第二期人體試驗結果，且政府已經簽約的高端及聯亞都沒說不會做第三期試驗，但范綱皓言論可能造成民眾誤解，以為國產疫苗沒有要做三期就拚上市，減低民眾對國產疫苗的信心。

知情人士指出，高端及聯亞都與國外合作，都會做第三期臨床試驗，高端日前已對外表示正在研擬第三期臨床實驗的可行性，聯亞還有野心希望將研發出來的疫苗賣到國外，不可能不做第三期。

范綱皓臉書這兩天被網友洗版，湧入大量抗議留言，許多網友都說，沒人在攻擊國產疫苗，國產疫苗的確尚未做完三期試驗，「難道講客觀事實就是唱衰？」

親綠醫師潘建志也表示，范綱皓錯得離譜，美國沒有給AZ緊急使用授權，他臉書都寫過N次，范綱皓寫錯了。潘也說，美國已經給輝瑞／BNT、嬌生及莫德納緊急使用授權，而這三廠牌通過美國緊急使用授權的疫苗，都在之前完成了第三期隨機雙盲抵抗病毒實驗，個案數都大於三萬人。

疫苗 臉書 美國 莫德納 台灣

上一則

台北市封城兵推 柯文哲：停班難、停工不得了

下一則

台警戒3級2周 Rt值15降到1 陳時中：疫情朝可控前進

熱門新聞

全國疫情三級警戒，民眾盡量減少外出，但傳統市場仍是擠滿許多出門採買的民眾。圖為新北永和智光黃昏市場。記者季相儒／攝影

台採購疫苗政策轉彎 「中央簽約分配」企業難自購

2021-05-29 17:11
統促黨總裁張安樂。圖／取自張安樂粉絲團

「白狼」揚言跟著陳時中 要民進黨接受中國疫苗

2021-05-24 10:47
台灣訂購的首批莫德納疫苗28日傍晚抵達桃園機場，督導人員指揮工作人員運送。記者鄭超文／攝影

台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

2021-05-28 17:29
台灣傳出有旅行社開出「豪華出國打疫苗團」，主打「輝瑞21天版」，不含防疫旅館費用，全部行程要價35萬1902元。路透

網路瘋傳台將推輝瑞疫苗團 21天要價35萬還能玩美西

2021-05-26 07:40
莫德納疫苗將抵台。 美聯社

首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打

2021-05-27 09:04
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(記者楊雅棠／攝影)

上海復星有意贈輝瑞 陳時中：中國沒在打的 我們有興趣

2021-05-26 03:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸

佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸
傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能

傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能
一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...

一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...
幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明

幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明
FDA核准第3款新冠藥物 有助降低初期惡化風險

FDA核准第3款新冠藥物 有助降低初期惡化風險