綠網軍護航國產疫苗 醫轟大錯

記者丘采薇、蕭雅娟／台北31日電

台灣 新冠疫情嚴峻，不少民眾呼籲爭取國際疫苗 。民進黨網路社群中心主任范綱皓日前在臉書 放上自製圖卡，稱全世界疫苗都是經過二期人體試驗就緊急授權上市了，被質疑是為了掩護預計完成二期就要緊急授權的國產疫苗。據悉，相關言論令黨高層認為不妥，憂心范綱皓此舉可能反而害了國產疫苗。

「宅神」朱學恒則點名「造謠謀財害命文」的就是范綱皓，將向台北地檢署告發范涉嫌散播不實訊息。范綱皓說，他沒有唱衰國產疫苗，也沒有攻擊外國疫苗；他貼文的討論皆有所本，提供給大家參考。

范綱皓在臉書上拿自己「查資料」得來的數據聲稱，包括AZ、莫德納 及BNT疫苗，皆處於「三期未正式完成」階段，便獲得緊急授權許可，進行施打；國產疫苗要不要去申請「緊急授權使用」、是否能申請過，本就是依食藥署的規定辦理。他並稱，「我不懂攻擊國產疫苗，對現在的防疫有什麼幫助？」

知情人士指出，目前國產疫苗正在等待完成第二期人體試驗結果，且政府已經簽約的高端及聯亞都沒說不會做第三期試驗，但范綱皓言論可能造成民眾誤解，以為國產疫苗沒有要做三期就拚上市，減低民眾對國產疫苗的信心。

知情人士指出，高端及聯亞都與國外合作，都會做第三期臨床試驗，高端日前已對外表示正在研擬第三期臨床實驗的可行性，聯亞還有野心希望將研發出來的疫苗賣到國外，不可能不做第三期。

范綱皓臉書這兩天被網友洗版，湧入大量抗議留言，許多網友都說，沒人在攻擊國產疫苗，國產疫苗的確尚未做完三期試驗，「難道講客觀事實就是唱衰？」

親綠醫師潘建志也表示，范綱皓錯得離譜，美國 沒有給AZ緊急使用授權，他臉書都寫過N次，范綱皓寫錯了。潘也說，美國已經給輝瑞／BNT、嬌生及莫德納緊急使用授權，而這三廠牌通過美國緊急使用授權的疫苗，都在之前完成了第三期隨機雙盲抵抗病毒實驗，個案數都大於三萬人。