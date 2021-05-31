疫苗吵翻天 網：藍打陸製 綠打國產

台灣為疫苗問題爭論不休，圖為嬌生疫苗。(路透)

台灣 近日為疫苗 如何取得爭論不休，民眾希望中央說清楚，不要讓疫苗撕裂全台灣。有網友戲稱，「不要再吵了，最有效沒爭議的做法就是，國民黨 打中國疫苗，無黨的打美國疫苗，民進黨打台灣疫苗。 這樣大家都夠打了，這麼簡單還要再吵死人嗎？」

衛福部預計採購500萬劑高端疫苗公司生產的國產疫苗，但合約細節不公開，已有各種陰謀論傳言，立委要求政府應清查是否有相關人士持股，澄清流言。也有檢察官主張，政府採購疫曲資訊不對稱，應盡速揭露採購價格，未來人民參與三期實驗也應納入成本，防止不當權錢交易。

民進黨立委高嘉瑜30日指出，政府應立即清查是否有相關人士持有或投資高端股票，才能停止各種流言跟陰謀論；國民黨立委賴士葆等人說，對照先前鴻海創辦人郭台銘等人願協助購買ＢＮＴ疫苗，蔡政府卻用各種奇怪理由阻擋，兩者看來確實有關聯，「應該查清楚。」

高嘉瑜指出，關於疫苗，有傳言指稱有人阻擋購買ＢＮＴ、ＡＺ到台灣，是為了國產疫苗，是利益考量；陰謀論者認為政府設下各種障礙，甚至不讓民間自購，是為了保護國產疫苗、甚至炒股，「這樣的傳言必須自清！」

台北地檢署檢察官林達觀察國產疫苗股價飆漲數倍，認為股票市場要有「正確、透明的資訊」，包含財務預測及財務報表等基本指標，呼籲政府盡速揭露採購國產疫苗價格，未來全民參與第三期實驗，也應列入疫苗公司財務成本，防止不當權錢交易。

他認為政府採購疫苗資訊相對不足，5月30日中央流行疫情指揮中心證實，政府與國產疫苗公司簽約採購五百萬劑疫苗，但未公開具體內容，國產疫苗公司未來賣給政府一劑多少錢？何為優惠價格？