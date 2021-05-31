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新聞眼／亂帶風向 綠營信用快破產

記者丘采薇
朱學恒臉書發貼告發函，指范綱皓涉嫌散播假消息。(取材自臉書)
朱學恒臉書發貼告發函，指范綱皓涉嫌散播假消息。(取材自臉書)

新冠肺炎疫情嚴峻，台灣民眾對政府疫苗政策的民怨愈來愈大。但就在此時，民進黨網路社群中心主任范綱皓在臉書放上自製圖卡，稱全世界疫苗都是經過二期人體試驗就緊急授權上市，網路上一片罵聲，一堆網民秀出國外文獻要對質。雖然范綱皓聲稱沒有要抹黑任何一家疫苗，但這個說法恐怕更顯心虛。

自從本土疫情爆發以來，缺乏疫苗導致民眾焦慮。目前全世界主要國家都加速施打疫苗，廠牌不外乎美國及歐洲大廠，雖然蔡政府強調「多元採購」，但到貨數量極少，眼看著死亡病例不斷增加，社會陷入恐慌可想而知。

而本土疫情爆發也暴露了政府採購疫苗缺乏遠見，民進黨卻沒有謙卑檢討，反而格外注重網路攻防。除了側翼之前帶風向將上海復星代理的德製輝瑞ＢＮＴ疫苗打成「中國疫苗」，最近身為黨部主管的網路社群中心主任又主動聲稱全世界疫苗都是經過二期人體試驗就緊急授權上市，被稱為「網路謠言」。此刻正值國產疫苗等待第二期試驗解盲的敏感時機，拋出這種風向，誰會相信沒有任何目的性？

台灣的國際處境特殊，買不到疫苗或疫苗難到貨等現實問題，一直讓政府高層憂心；因此，去年第一季開始，政府就鼓勵國產疫苗研發，希望台灣能擁有國產疫苗自救，遇到危機時不用全靠別人。但范綱皓「帶風向」的舉動，反而讓國產疫苗被貼上標籤，彷彿不打算完成三期試驗，就要透過緊急授權上市，相信這也不是國產疫苗廠商所樂見。

疫情緊繃，中央流行疫情指揮中心對地方政府及民間採購疫苗的規定及說法也一變再變，再加上民進黨最近又為了國產疫苗帶風向，遭反撲時才又趕緊改口解釋。

疫苗短缺，已讓人民恐慌；態度反覆，更讓人民無所適從且難以忍受。疫情尚未看到盡頭，若民進黨政府還不能謙卑面對民意，距離「信用破產」就不遠了。

疫苗 疫情 民進黨

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