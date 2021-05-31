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新聞評論／一句戰略物資 愛國真是一門好生意

重磅快評
蔡英文總統去年曾親訪高端疫苗公司，最近更多次以國產疫苗7月可望提供民眾接種，引發外界諸多質疑。(取材自臉書)
蔡英文總統去年曾親訪高端疫苗公司，最近更多次以國產疫苗7月可望提供民眾接種，引發外界諸多質疑。(取材自臉書)

本土疫情死亡率飆升，快追上韓國。全球積極注射疫苗台灣也在「打疫苗」，府院黨齊心對抗德國製造的BNT，抹紅之外還造謠破壞商譽，非打爛不可，比對付病毒還賣力。綠營猛打BNT同時，正以洪荒之力推銷國產疫苗，網軍側翼加上民進黨黨工製造各種謊言，包裝未獲上市許可的國產疫苗。到底是多可靠的產品，需要動用網軍謊言來行銷？

政府採購國外疫苗一再跳票，卻不見積極處理，原來是為了等國產疫苗上市，衛福部早就打好算盤，除重點人群先注射經世衛認證的歐美疫苗，其餘半數國人都留給本國業者。即使遇上疫情猛爆，也不打算修正，政府寧可讓國人賭命再等兩個月，也要替業者卡位，人命關天也比不上疫苗生意。

更爭議的是，科學得替政治服務。蔡總統已宣布7月開打高端疫苗，這家從研發之初就不打算作三期臨床實驗的業者，隨即聲稱已準備取得緊急授權EUA，6月可提前上市。當外界質疑衛福部程序不符國際標準，網軍側翼隨即全員出動，造謠主流的美國Moderna與嬌生、英國AZ及德國BNT都是完成二期臨床就申請緊急授權，意指國產疫苗比照辦理。

網路鄉民立馬圍捕蟑螂，找到源頭來自民進黨網路社群中心主任范綱皓。前一個出事的親綠寫手林瑋豐，其妻就是該中心副主任。民進黨還能否認自己就是認知作戰的大本營嗎？

除了造謠「國際疫苗也只完成二期臨床」，另一個針對高端疫苗造神的謠言是「高端和美國Moderna系出同門」，宣稱因政治因素，「美國老爸」只能偷偷塞技術給台灣，中研院和陳建仁是橋樑，台灣高端完工再經美國FDA認證。漏洞百出的假消息，業者及蔡政府卻視若未睹。

事實上，美國國衛院在去年一月疫情初起時，研發出兩組候選疫苗，交給Moderna一組，剩下的授權給高端。但兩家業者採取不同技術，Moderna使用最新的mRNA，高端使用傳統的「次單位疫苗」，兩者差別在製造速度、保存溫度，更重要的是效力!

這兩種技術誘發抗體的原理全然不同，目前Moderna和BNT疫苗都採mRNA，對抗變種病毒的成效也比傳統的蛋白質、病毒疫苗效果來得顯著。高端要推股價，在股市宣傳使用美國國衛院技術，但蔡政府要對人命負責，放任造謠聲稱與Moderna系出同門，混淆人民判斷，還有天良嗎？兩者技術天壤之別，保護力也不同，根本不是同一路。

綠營百般設法洗白國產疫苗，關鍵在於臨床實驗未完成，其保護力缺乏科學背書。世衛認證的新冠疫苗都在嚴重疫區完成三期臨床，因此除了二期確保的安全性，這些產品具有實戰力，相比之下國產疫苗只有政治光環，甚至還要靠網路蟑螂來推銷效力，使用地下電台賣假藥的路數，不怕嚇壞民眾嗎？

蔡總統說國產疫苗是戰略物資，人民就此失去選擇。愛國真是門好生意，仗著公權力，連謀財害命都變得高貴了。(節錄自聯合新聞網「重磅快評」)

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