陳時中認了決定3+11 藍轟公然說謊該下台

疫情延燒，綠營也傳出撤換指揮官陳時中（左）聲音，但府院力挺陳時中；國民黨則點名，蔡英文總統（右）應出面負責。（本報資料照片）

機師檢疫放寬「3＋11」，被視為本土疫情 爆發的破口。立委前天追問，4月13日關鍵的拍板會議由誰主持？疫情指揮中心指揮官陳時中 稱是副指揮官陳宗彥，但經本報系昨天獨家披露後，陳時中昨改口稱陳宗彥當天未出席會議，指揮中心秉持專業做出決定，「這個決定，我們來負責」。

陳時中在國會殿堂才說「不是我主持」，不到24小時又改口，陳時中昨天終於證實，3＋11的政策是由他宣布實施，引發軒然大波。

外界質疑民進黨立委范雲介入關說，陳時中昨說，從來沒有接過這樣的電話，立委會反映很多事情，包含空服員的心理狀態、執勤的壓力等，但希望在檢疫與飛安上取得平衡，「我們會聽到聲音，但沒有給我們壓力」，指揮中心是秉持專業做出決定，他最後也強調，「這個決定，我們來負責」。

陳時中說，他原本說該會議是陳宗彥主持，後來他查了以後，才發現陳宗彥沒有參加，那天那場會議有疫情監測小組、邊境 檢疫組、社區防疫組、醫療應變組等加上專家一起討論，主要是邊境一向是陳宗彥督導，當天會議他恰好有事，後來跟他面報了3＋11的政策，「之後就由我宣布政策，4月15日起調整為3＋11的措施」。

陳時中說，政策的調整有多方面考量，最初機組人員的檢疫措施就是3＋11，後來因應紐籍機師事件以及秋冬專案，改為「7＋7」措施，並強化航空公司的責任，3月12日後秋冬專案也告一段落，重新做整體檢討，發現航站的外站管理有很大的進步，包含加設監視錄影、一次性房卡，並設置考核制度等，違規事件大幅降低，先改為「5＋9」，並配合採檢。

陳時中說，之後敦請民航局加重航空公司的管理責任，並訂定出辦法，4月13日決定檢視這段時間的管理成效，經過討論後才回到3＋11的政策，相對於過往希望更緊一點，調整為三天居家檢疫採檢陰性後，才執行11天的自主健康管理，等於回到1月1日前的管理模式，指揮中心相關的政策都是「由我來負責」。

國民黨團總召費鴻泰怒斥，陳時中上周五在立院的行為是藐視、欺騙國會，誠信有問題，指揮官遇到爭議就想甩鍋逃責，品格讓人無法信任，已不適任，蔡英文總統要對任用陳道歉，並立即撤換。

立院民眾黨團表示，不論陳時中是有意說謊或無意卸責甩鍋，陳時中都應為自己在國會殿堂中的錯誤言行向全國人民道歉。民眾黨團總召邱臣遠說，陳時中公然說謊，藐視國會，給予立委不實資訊，錯誤引導；指揮中心為何不公布「7＋7」放寬到「3＋11」的歷次決策會議紀錄，「指揮中心，你們在怕什麼？」