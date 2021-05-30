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府院守陳時中防線 總統在哪裡

記者 周佑政、林政忠
府院雖力挺疫情指揮中心指揮官陳時中（左二），但民怨炸鍋。圖為蔡英文總統（右二）5月18日赴指揮中心視察。（圖：總統府提供）
府院雖力挺疫情指揮中心指揮官陳時中（左二），但民怨炸鍋。圖為蔡英文總統（右二）5月18日赴指揮中心視察。（圖：總統府提供）

疫情嚴峻，雙北經常快一步，中央「超前部署」成箭靶。府院雖力挺疫情指揮中心指揮官陳時中，但民怨炸鍋，在野黨呼籲蔡英文總統應站上第一線，領導全民度過難關。

疫情炸鍋，綠營也出現「逆時中」聲音，撤換陳時中的傳聞不斷，不僅藍營多次點名副總統賴清德上陣，前立委郭正亮也爆料，前副總統陳建仁將接手指揮中心，甚至可能組閣。「雙陳」不僅攸關防疫前線，更牽動蔡總統下一階段的人事布局。

由於牽一髮將動全身，府院力挺「陳時中防線」，當陳時中一失守，疫情風暴必定再向上延燒，層峰目前並無「換時中」的想法。黨政人士說，現在府院與疫情中心溝通機制暢通，賴清德、陳建仁本來就是防疫團隊成員與諮詢對象，撤換陳時中是藍營刻意政治操作的假議題。

不過，陳時中昨改口為「3＋11」決策負責，國民黨點名蔡總統要負責，直指總統須扛起全台防疫成敗的全責，不能躲在第二線當影武者。

自5月爆發本土疫情後，雙北市與地方縣市的防疫決策常超前中央，台北市長柯文哲和新北市長侯友宜聲量大漲，特別是柯文哲砲打美國、開轟中央「阿達馬孔固力」（意指腦袋裝滿水泥、固執），更成為民怨出口。

民進黨執政縣市不敢「逆時中」，但民怨沸騰，綠營縣市長與立委感受很深，黨內也憂心疫情再延燒，將衝擊2022年大選。英系立委陳明文、蔡易餘、羅致政、莊瑞雄等人串連要求中央「加津貼、發現金」，希望爭取基層認同。

蔡總統曾說「勞工是心裡最軟的一塊」，但國民黨前立委顏寬恒日前為工人發聲，爭取「工地吃飯權」，讓民進黨前立委林濁水也不禁感嘆「民進黨失蹤了」。

疫情 陳時中 防疫

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