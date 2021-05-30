新聞評論 / 防疫本末倒置 紓困條例趁火打劫

行政院日前公布紓困4.0政策後，相關業者擔心重演去年民眾紛紛到各地詢問、辦理紓困貸款、請領紓困金的亂象，徒增群聚風險。圖為去年申請紓困的人潮。（本報資料照片）

本土疫情 兩周確診逾6000人，死亡人數暴增；全台尚未封城，百工百業已呼叫紓困 。蔡政府面對防疫不力指責，火速推出紓困4.0，沒盤點實況就準備開門撒錢。更可議的是，民進黨立院黨團無視違憲疑慮，主動替政院加碼特別預算 ，無條件推高規模至8400億元（台幣，下同，約304億美元），有如趁人病危逼簽空白支票。

雙北醫院爆棚，醫療量能瀕臨崩潰，民眾驚異不解，何以說了一年多的超前部署竟如此不堪一擊？疫苗採購一再跳票，政府卻怪人民接種意願低，圖窮匕現，原來政府採購消極是護航不確定的本土疫苗。去年特別預算執行成效禁不起考驗，蘇內閣又開口要錢，難道不該先交代去年的錢究竟用到哪裡？為何整備一年多，緊要關頭竟有確診者無處安置在家等死的慘劇？

去年特別預算加上兩次追加，共計4200億元至今僅執行七成，甚至還有300多億連分配項目都沒有；政院把國會當提款機，從未提出執行報告，拒絕在野黨監督。如今疫情延燒，病毒直接檢驗蘇內閣，人民才知指揮中心根本是噴不出水的消防栓。

特別條例包括防治、紓困、振興三個部分，但蔡政府只重紓困振興，撒幣收割防疫紅利，指揮中心塑造「嘉玲」神話，使得防治預算淪為跑龍套，就算加上社福支出也才占總數的三成不到。

本土疫情失守，政府將疫苗採購延宕推給中共打壓，但120億預算究竟花到哪裡？公衛界認為失守另一關鍵在檢測不足，衛福部編列22億購置檢驗耗材設備與檢體運送，只用掉13億，難怪檢驗量能窘迫；看看新加坡，PCR檢驗量能經一年整備已有9萬人規模，是台灣五倍以上。

指揮中心省略社區感染的演習，以致醫療資源調度一團混亂，救護車上病人無處可去，死亡人數攀升才安排北病南送。而防疫物資清單中沒有快篩試劑，以致現在得要求國家實驗室先就市面產品實驗進行校正，才能訂定操作指引。抗疫分秒必爭且不及，臨陣磨槍還能奢望降低傷亡？

陳時中防禦工事只作在國境，偏偏國境破口也是執政者捅出來的。蔡政府輕忽防疫，卻靠撒錢推出經濟成長數字，而非藉此調整產業體質，大難來時，欠缺調適力的業者仍然嗷嗷待哺，蔡政府難道打算靠撒錢來執政？

蔡政府去年在疫情燒向歐美之際，追加特別預算1500億，從大企業到遊覽車、小黃司機，乃至玉蘭花小販人人有獎，寬鬆的申請標準讓無業田僑仔占便宜，啃老族也藉利息補助借款玩樂、炒股。大撒幣使蔡蘇體制支持度居高不下，蘇內閣食髓知味，明知出口業者訂單滿手，國旅內需蓄勢噴發，訂餐訂房一位難求，竟還多花700億發行三倍券，濫作政治人情，圖的就是人民感恩戴德。

更荒謬的是，蘇內閣還二度追加預算2100億，名為救產業、買疫苗，實為紓困演成超額大放送，只好借錢回補1200億虧空。政府亂撒錢，濫頭寸拱出全台炒房，還放任部分老闆利用員工人頭申請薪資補助，同時苛扣員工半薪、無薪假。這種紓困擴大貧富差距，阻礙產業升級，對比南韓利用抗疫發展疫苗等生技產業，蔡政府撒幣一事無成，不覺丟臉嗎？

去年沒疫情卻揮霍無度，如今病毒潛入社區，經濟成長險阻重重。抗疫與民生皆是重中之重，蔡政府應針對擴充醫療量能與產業應變提出新的特別預算計畫，而非只想假藉疫情擴大預算，利用紓困趁火打劫。若只複製去年模式撒錢，更讓人懷疑蘇內閣囤積糧草，為明年選舉超前部署。