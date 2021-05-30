自導自演認知戰 反串親中抹紅 親綠寫手丟工作

親綠網路寫手林瑋豐被鄉民揭露反串文自導自演，林妻楊敏更擔任民進黨社群中心副主任，引爆政治攻防。（本報資料照片）

親綠寫手林瑋豐自導自演中國「認知作戰」被抓包，遭檢舉涉及違反國安法與散布假訊息，調查局台北市調查處周末主動加班，過濾發文帳號並蒐集相關事證，專案小組已擬定偵辦計畫，最快本周二前就會有約談動作，影響國家安全是全案偵辦重點。

林瑋豐任職的YouTube頻道、眼球中央電視台28日發表重大聲明，因林瑋豐個人行為嚴重影響公司及頻道信譽，即日起終止與林瑋豐勞務關係。不論是過去、現在或未來，眼球中央電視台都不可能成為任何黨派所謂的「網軍」。

林瑋豐日前在臉書上表示，PTT有許多帳號在洗版，鼓吹民眾移除或封鎖疾管署LINE帳號「疾管家」，被網友揪出整起事件就是由他一人自導自演，他本人也道歉表示自己是在惡搞反串，但仍被檢舉違反國安法假訊息。

林瑋豐案具有政治敏感性，檢調擬定偵辦計畫，全案採「速偵速結」偵辦，預計一個月內偵結，由於林是使用神祕帳號「bj26bj」在PTT發文，是否有其他帳號發言帶風向、有無受到滲透來源的指示、委託或資助？專案小組已調閱林的手機 門號使用IP位址、住家所有裝置的連網位置予以比對，同時清查帳戶有無可疑資金進出。

據了解，林瑋豐涉及散布假訊息部分大致蒐證完成，若有「滲透來源」介入，則屬國安案件，若僅與疫情 有關，則違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困 振興特別條例」，若與疫情無關，則是違反社維法。

至於核心的違反國安法部分，須視掌握證據多少而定，林瑋豐是否如自己所述僅單純反串留言？抑或是有接受境外敵對勢力挑唆，刻意在網路發動「認知作戰」言論，可能須查扣手機、電腦等資訊設備過濾比對；為追查此案，台北市調查處指派資安鑑識高手潘季翔督導規畫。