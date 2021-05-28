「陳時中長吁短嘆累壞了」游盈隆：蔡、蘇接手時間已到

台灣民意基金會董事長游盈隆。(本報資料照片)

台灣民意基金會董事長游盈隆今天在臉書表示，最近每次看下午兩點疫情 指揮中心記者會，都有一個感覺，那就是疫情指揮中心指揮官陳時中 已經累壞了；而隨著疫情日趨嚴重，他面色愈趨凝重，長吁短嘆，口誤越來越多，實在有點不忍心看下去；蔡英文總統或行政院長蘇貞昌此時應該勇敢跟陳時中說，「We take it from here，接下來的事就交給我們」。

游盈隆說，持平而論比陳時中更耐操、耐磨、耐煩的人並不多；從去年1月20日指揮中心二級開設起，到現在17個月又幾天，就算是鋼鐵人也有累的時候，何況現在已經進入疫情狂飆階段，正是陳時中功成身退的最好時刻。

游盈隆指出，陳時中可能好強或好面子，不想請辭防疫 指揮官，就像籃球場上的主力明星球員，明明已經累斃或受傷還不願下場一樣，但教練團可以不負責任地讓他繼續打下去，最後輸掉關鍵戰役嗎？階段性完成歷史性任務，暫時退場接受球迷英雄式歡迎，是一件光榮的事，也是大家樂見的事。

游盈隆表示，蔡英文或蘇貞昌這時候應該接下疫情指揮中心的重責大任，一方面提高指揮層級，重整指揮中心陣容，兑現「有政府，會做事」的承諾，安定日益不安的民心；另一方面分擔陳時中扛了17個月的防疫重擔，才能有效面對新而險惡的疫情風暴，保護台灣2350萬人的生命與健康。

游盈隆說，關鍵時刻甩開溫情主義包袱，是國家領導人的必要要件，也是政治家公德心的展現。至於「專家諮詢小組」，雖略嫌浮誇地自稱「台灣最懂防疫的人都在裡面」，但的確辛苦很久了，他們成功完成第一階段抗疫，社會應予肯定；但他們沒能預見或有效控制這波疫情的爆發，就應當重組，納入更多防疫高手，才能克服這波凶猛的病毒入侵。