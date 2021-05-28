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紓困4.0最快6．4上路 挨批沒準備好就上菜

記者陳熙文、林海／台北28日電
全台三級防疫管制，連過年都沒有休息的基隆廟口夜市，也跟著政策關閉防疫。（記者許正宏／攝影）
全台三級防疫管制，連過年都沒有休息的基隆廟口夜市，也跟著政策關閉防疫。（記者許正宏／攝影）

新冠肺炎疫情急升溫，全國三級警戒延長至6月14日。面對經濟衝擊，行政院推動紓困4.0，要求加速、加強、加碼三原則。行政院發言人羅秉成指出，相關現金紓困執行，最快6月4日可以上路。

外界批評，在各界引頸期盼下，行政院昨天終於端出紓困4.0補助方案，但打開鍋蓋才發現，非但沒有對症下藥，似乎只是為紓困而紓困；最荒謬的是，行政院大廚急著上菜，各部會二廚的菜單還沒準備好，許多具體措施還在研議中，政策也要6月才能上路，很多企業不知能不能熬到那一天？

國發會昨於行政院會報告「加速因應新一波疫情紓困方案」。行政院長蘇貞昌點出紓困三原則，包括個人加快、產業加強、貸款加碼，同時要求從速、從優處理。

紓困4.0加速從優 製表／陳熙文
紓困4.0加速從優 製表／陳熙文

國發會主委龔明鑫指出，去年疫情主要衝擊傳統製造業，今年衝擊比較大是內需服務業與相關消費產業。待立法院通過防疫紓困特別條例修正草案，將編列2100億元（台幣，下同，約76億美元）特別預算，延續去年基礎，中低收入戶每月加發1500元生活補助金，三個月共4500元；急難救助金每人1至3萬元；自營工作者三個月共發給3萬元補助金；農漁民生活補貼每人1萬元、甲級漁民3萬元；導遊、領隊、國旅領團、計程車和遊覽車司機也納入三個月共3萬元補助金當中。

去年針對受疫情影響，業績衰退達50%的企業提供每名員工40%的薪資補貼、上限2萬元。另外，龔明鑫說，中央銀行針對中小企業貸款額度這次加碼1000億元，總額達4000億元。龔明鑫表示，此次紓困方案也延續每人10萬元上限的勞工紓困貸款，共提撥500億元。

最近這波疫情遠比去年凶猛，民眾外出信心已然崩盤，台灣的零售、餐飲消費力道幾乎完全消失，業者完全沒有開源的空間，政府要救企業，只能以補助、減稅輸血方式進行，然而這波疫情又快又急，業者擔心紓困重演「公文跑得比病毒慢」。

有餐飲業者表示，這波疫情還看不到緩解的跡象，但政府紓困比照去年，力度明顯不夠，不能讓業者在「病死」或「餓死」二選一，減稅才是直接、快速，讓企業最有感的辦法。

紓困 疫情 貸款

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